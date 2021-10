Ρωσικές φυλακές βασανιστήρια: Κακοποιούσαν και βίαζαν κρατούμενους

Οι ρωσικές Αρχές ανακοίνωσαν πως απέλυσαν πέντε αξιωματικούς φυλακών, μετά τη διαρροή βίντεο στα οποία αποτυπώνονταν βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση κρατουμένων στην περιοχή Σαράτοφ. Η δημοσιοποίηση βίντεο στα οποία καταγράφονταν τα βασανιστήρια κρατουμένων -συγκεκριμένα, βιασμός κρατουμένων σε περιφερειακή κλινική- προκάλεσε την παρέμβαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών της Ρωσίας ήδη από την περασμένη Τρίτη, ενώ ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι το Κρεμλίνο έχει γνώση του ζητήματος.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών της Ρωσίας και η Γενική Εισαγγελία άρχισαν τη σχετική έρευνα μετά τη δημοσιοποίηση των αποτρόπαιων αυτών βίντεο, ενώ η Ανακριτική Επιτροπή της περιοχής Σαράτοφ ξεκίνησε να ερευνά προηγούμενες καταγγελίες για βασανιστήρια.

Απόσπασμα ενός από τα δεκάδες βίντεο, τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αποκάλυψε με tweet του το πρακτορείο Reuters, ενώ μια σειρά από τα ντροπιαστικά ντοκουμέντα δημοσιοποίησε και η γαλλική εφημερίδα «Le Monde».

Σύμφωνα με τον ιδρυτή του Gulagu.net, Βλαντίμιρ Οσέτσκιν, το αρχειακό υλικό 40 GB με τα βασανιστήρια παρέδωσε ένας πρώην κρατούμενος προγραμματιστής, ο οποίος παλαιότερα είχε υποστεί βασανιστήρια και βιασμό, αλλά στη συνέχεια άρχισαν να αξιοποιούν τις γνώσεις του ως προγραμματιστή.

«Το σύστημα βασανιστηρίων υπήρξε και παραμένει σε λειτουργία» υποστηρίζει ο Οσέτσκιν, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, και συμπληρώνει πως οι ρωσικές αρχές «φοβούνται να παραδεχτούν την αλήθεια ενώπιον της κοινής γνώμης και η αλήθεια είναι απαίσια, γιατί δείχνει πως οι μυστικές υπηρεσίες βασάνιζαν μαζικά ανθρώπους».

Ο προγραμματιστής, κατά τη διάρκεια πέντε ετών, που εξέτιε την ποινή του, είχε πρόσβαση στους υπολογιστές της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών της Ρωσίας και τους καταγραφείς των βίντεο στο τμήμα ασφαλείας του νοσοκομείου, στην πόλη Σαράτοφ. Αυτή τη στιγμή, ο εν λόγω άνθρωπος βρίσκεται εκτός της Ρωσίας και των χωρών της Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων Κρατών.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Russian authorities said they fired five senior prison officials and opened a slew of criminal investigations into alleged torture and sexual assaults at a jail in the Saratov region https://t.co/hg1WYA3crZ pic.twitter.com/MgsbRqm0lY

