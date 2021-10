Τέξας – πυροβολισμοί σε σχολείο: Αναφορές για πολλά θύματα

Συναγερμός σήμανε σε σχολείο του Τέξας, στις ΗΠΑ, ύστερα από πυροβολισμούς. Οπως αναφέρει το NBC, αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Λύκειο Timberview, στο Αρλινγκτον του Τέξας. Η αστυνομία και οι Αρχές της ευρύτερης περιοχής έχουν σπεύσει στο σημείο. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, μάρτυρες έχουν δει ασθενοφόρα να απομακρύνονται από την περιοχή και υπάρχουν φόβοι για θύματα. «Διεξάγουμε μεθοδική έρευνα», γράφει σε tweet το Αστυνομικό Τμήμα του Αρλινγκτον, συμπληρώνοντας: «Θα ανακοινώσουμε σημείο για να έρθουν οι γονείς μόλις ολοκληρώσουμε την έρευνα στο σημείο».

⚠️🇺🇸 #URGENT : Confirmed school shooting with multiple people down near Dallas, Texas #Arlington l #TX Officials have now confirmed several people are shot following a shooting at Timberview Highschool. Students inside report both students and teachers are shot. Updates to come! pic.twitter.com/7ryrRYzDeY

H ρεπόρτερ και κάτοχος βραβείου Emmy ως δημοσιογράφος, Νερίσα Νάιτ, ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο όπως αναφέρει «η κόρη μου, μου έστειλε ότι υπήρξαν πυροβολισμοί στο σχολείο του Timberview. Μου έστειλε μόνο αυτό το βίντεο. Στο σχολείο της είναι κοντά στο Λύκειο και έχει μπει σε lockdown. Προσευχόμαστε». Λίγο αργότερα, η αστυνομία μετέφερε στο CBS πως έγινε η έρευνα στο σχολείο χωρίς να βρεθεί κάτι.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Χιούστον, Τρόι Φίννερ, δήλωσε ότι ο ύποπτος ήταν ένας 25χρονος πρώην μαθητής του γυμνασίου, ο οποίος μπήκε στο σχολείο πυροβολώντας από τα παράθυρα εισόδου. Κατά την είσοδό του πυροβόλησε και τραυμάτισε στην πλάτη έναν υπάλληλο του σχολείου.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz

— Nerissa Knight (@nerissaknight) October 6, 2021