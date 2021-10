Τέξας – πυροβολισμοί σε σχολείο: 18χρονος μαθητής o “πιστολέρο”

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία του Τέξας, μετά από πυροβολισμούς με πολλούς τραυματίες σε σχολείο στο Άρλινγκτον. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ και επιβεβαιώνει η αστυνομία, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα μέσα στο λύκειο Timberview. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, οι δύο ελαφρώς τραυματισμένοι και οι άλλοι δύο σε σοβαρή κατάσταση. Δύο από τα θύματα υπέστησαν τραύματα από πυροβολισμό, δήλωσε η αστυνομία. Τρία από τα τέσσερα θύματα νοσηλεύονται.Οι τρεις είναι μαθητές και υπάρχει και ένα ηλικιωμένο άτομο που πιθανόν να είναι καθηγητής, ανέφερε η αστυνομία.

Όπως ανέφερε το σχολικό συγκρότημα Mansfield ISD, η αστυνομία “καθάρισε” το κτίριο και οι μαθητές άρχισαν μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών του Μάνσφιλντ για να τους παραλάβουν οι γονείς τους. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τον δράστη. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ο δράστης διέφυγε από το σχολείο. Πρόκειται για 18χρονο μαθητή, ονόματι Timothy George Simpkins, που αναζητείται. “Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο”, δήλωσε από την πλευρά του στο NBC ο δήμαρχος της πόλης, Τζιμ Ρος.

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της Αστυνομίας, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν αμέσως μετά από έναν καβγά που ξέσπασε μεταξύ μαθητών. Μάλιστα, κυκλοφόρησε στο twitter και το βίντεο με τον τσακωμό.

“Μόλις επέστρεψα από τη δουλειά. Προσπαθούσα να χαλαρώσω όταν έλαβα αυτό το γραπτό μήνυμα από την κόρη μου”, δήλωσε ο Akhere Isenalumhe, του οποίου η κόρη είναι δευτεροετής στο εν λόγω Λύκειο. “Είμαστε όλοι μπερδεμένοι. Απλώς δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Αυτό είναι πολύ κοντά στο σπίτι. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε εδώ, στην αυλή μας”. Αμέσως μετά την επίθεση, κυκλοφόρησε στα social media βίντεο που δείχνει την ώρα των πυροβολισμών μαθητές να τρέχουν πανικόβλητοι.

