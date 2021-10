Ολυμπιακός: Ευχές για τους διεθνείς

Μπορεί τα πρωταθλήματα να έχουν μπει σε παύση αυτήν τη στιγμή, ωστόσο η αγωνιστική δράση συνεχίζεται κανονικά με τα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για τα οποία θα αγωνιστεί φυσικά και η Ελλάδα. Εκτός από τη δική μας Εθνική, φυσικά θα αγωνιστούν και οι υπόλοιπες χώρες, με τον Ολυμπιακό να έχει το δικό του ενδιαφέρον, καθώς συνολικά 15 ποδοσφαιριστές της ομάδας έχουν ενσωματωθεί στις αποστολές των εθνικών τους ομάδων.

Εκτός από τους τέσσερις (+2) διεθνείς με την Ελλάδα, οι Ερυθρόλευκοι έχουν «δώσει» ακόμη έντεκα ποδοσφαιριστές στις πατρίδες τους γι’ αυτά τα παιχνίδια. Γι’ αυτό και ο Ολυμπιακός ευχήθηκε σε όλους καλή επιτυχία με μια ανάρτηση μέσα από τα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Καλή επιτυχία σε όλους τους παίκτες μας, που θα αγωνιστούν με τις Εθνικές ομάδες των χωρών τους!». Καλή επιτυχία σε όλους τους παίκτες μας, που θα αγωνιστούν με τις Εθνικές ομάδες των χωρών τους! / Good luck to all our players who will be competing with their National Teams!