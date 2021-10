Μπλακ άουτ Facebook – Instagram – WhatsApp: Τι συνέβη και… σάλταρε ο πλανήτης

Κάτι λιγότερο από επτά ώρες κράτησε το πρωτοφανές -στα ιστορικά των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης- blackout, το οποίο είχε ως συνέπεια Facebook, Instagram και WhatsApp να παραμείνουν εκτός λειτουργίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Μέχρι τις 02:00 τα ξημερώματα επανήλθαν σταδιακά όλες οι λειτουργίες στις τρεις παγκόσμιου βεληνεκούς πλατφόρμες, ωστόσο οι σχεδόν 7 ώρες αναμονής για δισεκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο, μετά το πρωτοφανές «κρασάρισμα» του Facebook, προκάλεσε αναστάτωση στους χρήστες, έριξε τη μετοχή του facebook και έδωσε αφορμή για τρολάρισμα.

Μπλακ άουτ Facebook: Κατέρρευσε η μετοχή της Facebook -7 δις απ’ την περιουσία του έχασε ο Ζούκερμπεργκ

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι μέχρι να επανέλθουν οι πλατφόρμες του Facebook σε λειτουργία, μετά το μεγαλύτερο blackout στην ιστορία του, η αξία της μετοχής του στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έπεσε πάνω από 5% (στο 5,48% στις 9:27 ώρα Ελλάδας), στα 324,33 δολάρια. Ετσι, εντός ολίγων ωρών, ο ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, είδε την περιουσία να «ψαλιδίζεται» κατά περίπου 7 δισ. δολάρια, ενώ έπεσε και στην κατάταξη με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Η πτώση της μετοχής της Facebook τη Δευτέρα μείωσε την περιουσία του Ζούκερμπεργκ στα 120,9 δισ. δολάρια από 140 δισεκατομμύρια, ρίχνοντάς τον κάτω από τον Μπιλ Γκέιτς, στην 5η θέση του παγκόσμιου δείκτη των πλουσιότερων ανθρώπων, του Bloomberg.

Μάλιστα, τα ξημερώματα, ο ιδρυτής της Facebook και δισεκατομμυριούχος Μαρκ Ζουκερμπεργκ, ζήτησε «συγνώμη» προς τους χρήστες των πλατφορμών που βρίσκονται υπό τη σκέπη της εταιρείας. «Facebook, Instagram, Whatsapp και Messenger, είναι online τώρα. Συγγνώμη για την αναστάτωση σήμερα. Ξέρω πόσο βασίζεστε στις υπηρεσίες μας για να παραμένετε συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζεστε», τόνισε χαρακτηριστικά μέσω ανάρτησης στην προσωπική του σελίδα.

BREAKING: Facebook and its other platforms faced crippling outages for about six hours on Monday. Facebook lost nearly $50 billion in market value one day after a bombshell @60Minutes report from a company whistleblower who alleges Facebook "prioritized growth over safety." pic.twitter.com/EWf5fCGZW6 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 4, 2021

Μπλακ άουτ Facebook: Παρέσυρε προς τα κάτω και τη Wall Street

Μάλιστα, το «κρασάρισμα» του Facebook συμπαρέσυρε ακόμη και τη Wall Street, η οποία στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας έκλεισε με μεγάλη πτώση εξαιτίας αυτού και ιδιαίτερα τον κλάδο της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ του εξωτερικού, οι τεχνικοί επιχείρησαν «χειροκίνητη επαναφορά» στους σέρβερ της εταιρείας, η οποία εν τέλει φαίνεται ότι πέτυχε. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι «New York Times», ένα μικρό γκρουπ εργαζομένων εστάλη στο Κέντρο Δεδομένων του Facebook, στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, προκειμένου να προβούν στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Στο δημοσίευμα της Daily Mail, μάλιστα, αναφέρεται ως αιτία της διακοπής ορισμένες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα συστήματα του Facebook, που αποδείχθηκαν λάθος και ότι δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση στον τεχνολογικό «κολοσσό».

Πού εντοπίστηκε το πρόβλημα το οποίο οδήγησε στο blackout

Συγκεκριμένα, το πρόβλημα φέρεται να εντοπίζεται στις αλλαγές που έγιναν στο πρωτόκολλο Border Gateway Protocol του Facebook. Το «BGP» επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών δρομολόγησης στο διαδίκτυο και μεταφέρει τους χρήστες στους ιστότοπους που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση, βοηθώντας τους να τα αναγνωρίσουν σε αυτό που είναι γνωστό ως Domain Naming System».

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.#facebookdown #WhatsApp pic.twitter.com/hdcPURqyWG — Mark Zuckerberg (@WatchandRetweet) October 4, 2021

Το ίδιο ανέφερε και ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος/ερευνητής Brian Krebs, ο οποίος επικαλούμενος αξιόπιστη πηγή από πρόσωπο που συμμετείχε στην διαδικασία επαναλειτουργίας του Facebook, υπογράμμισε μέσω Twitter ότι η βλάβη είχε να κάνει με το «Border Gateway Protocol»: «Από αξιόπιστη πηγή: Πρόσωπο από την προσπάθεια επαναφοράς λειτουργίας, είπε ότι η διακοπή προήλθε από μία συνηθισμένη ενημέρωση «BGP» που πήγε στραβά. Αλλά, η ενημέρωση απέκλεισε τους απομακρυσμένους χρήστες από την επαναφορά των αλλαγών και τα άτομα με φυσική πρόσβαση δεν είχαν δίκτυο/πρόσβαση. Οπότε, μπλοκαρίστηκαν αμφότεροι από την αναστροφή».

Ωστόσο, η Facebook μέχρι στιγμής δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την αιτία της διακοπής. Το πρωτοφανές μέγεθος του «κρασαρίσματος» επιβεβαίωσε και ο εξειδικευμένος ιστότοπος τεχνικών προβλημάτων για τις εν λόγω πλατφόρμες, «Downdetector», ο οποίος χαρακτήρισε το χθεσινό blackout ως «το μεγαλύτερο που έχει παρατηρηθεί ποτέ».

From trusted source: Person on FB recovery effort said the outage was from a routine BGP update gone wrong. But the update blocked remote users from reverting changes, and people with physical access didn't have network/logical access. So blocked at both ends from reversing it. — briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021

Μπλακ άουτ Facebook: Τι είπαν οι τεχνικοί

Επειτα από πολύωρη σιγής ιχθύος από πλευράς Facebook, οι τεχνικοί λογισμικού του ομίλου τοποθετήθηκαν με ανακοίνωση στη σχεδόν επτάωρη διακοπή λειτουργίας των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, αποδίδοντας το πρόβλημα σε «προβληματικές αλλαγές ρυθμίσεων» στους εξυπηρετητές τους. Οπως εξήγησαν, οι λανθασμένες αυτές αλλαγές έθεσαν εκτός λειτουργίας τα Κέντρα Δεδομένων τους. Νωρίτερα, υπάλληλοι της εταιρείας του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, εκμυστηρεύτηκαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως το blackout προκλήθηκε από εσωτερικό λάθος στη διαχείριση της διαδικτυακής κίνησης προς τα συστήματά της.

Το πρόβλημα περιέπλεξε το γεγονός πως η αλλαγή ρυθμίσεων στους εξυπηρετητές της εταιρείας σήμαινε πως δεν ήταν διαθέσιμα ούτε τα εργαλεία λογισμικού των ίδιων των τεχνικών για να διαγνώσουν και να διορθώσουν το πρόβλημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αποκλείστηκε το σενάριο κυβερνοεπίθεσης

Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας στο οποίο είχαν αναφερθεί ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια αποκλείστηκε από τους τεχνικούς της εταιρείας. «Στην τεράστια κοινότητα ανθρώπων και επιχειρήσεων ανά τον κόσμο που εξαρτώνται από εμάς: Λυπούμαστε. Δουλέψαμε σκληρά για να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μας και είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι είμαστε ξανά online τώρα. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση», ανέφερε στο Twitter o Άντι Στόουν, εκπρόσωπος Τύπου του Facebook.

UPDATE: To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

Απ’ τη μεριά του, ο CTO της Facebook, Μάικ Σρέπφερ, επιβεβαίωσε -χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες- ότι οι πλατφόρμες επανήλθαν, ζητώντας για ακόμη μία φορά συγνώμη. « Οι υπηρεσίες Facebook επέστρεψαν στο διαδίκτυο τώρα – μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να επανέλθουν στο 100%. Προς κάθε μικρή και μεγάλη επιχείρηση, οικογένεια και άτομο που εξαρτάται από εμάς, λυπάμαι».

Facebook services coming back online now – may take some time to get to 100%. To every small and large business, family, and individual who depends on us, I'm sorry. — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Μπλακ άουτ Facebook: Η υπόθεση διαρροής εσωτερικών εγγράφων που «καίει» το Facebook

Μέσα σε όλα, ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ και η ομάδα του έχουν να αντιμετωπίσουν άλλον έναν πονοκέφαλο, που ακούει στο όνομα Φράνσις Χάουγκεν. Η 30χρονη πρώην υπεύθυνη προϊόντων στο Facebook, Φρ. Χάουγκεν, αναμένεται να καταθέσει την Τρίτη στην Επιτροπή Εμπορίου της αμερικανικής Γερουσίας. Πριν αποχωρήσει από την επιχείρηση, τον Μάιο, η Φράνσις Χάουγκεν πήρε μαζί της πολλά έγγραφα από εσωτερικές έρευνες στο μέσο και τα εμπιστεύθηκε κυρίως στη «Wall Street Journal». Το Facebook, πριν βρεθεί αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο σε διάρκεια blackout της ιστορίας του, απάντησε με αγωγή προκειμένου να μην προχωρήσει η μήνυση σε βάρος της εταιρείας, που αναμένεται να φτάσει την Τρίτη στο Κογκρέσο.

Facebook: Οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να μπουν στο κτίριο! -Είχαν μπλοκάρει οι κάρτες εισόδου

Μάλιστα, την ώρα που ο μεγαλύτερος τεχνολογικός «κολοσσός» του κόσμου βρισκόταν στο «σκοτάδι» και εκτός λειτουργίας, οι εργαζόμενοι που έσπευσαν στην εταιρεία για να διορθώσουν τη βλάβη, δεν μπορούσαν να μπουν καν στο κτίριο! Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε tweet της, η ρεπόρτερ τεχνολογίας των «ΝYTimes», έπειτα από επικοινωνία της με εργαζόμενο της Facebook μετά το μπλακ άουτ της εταιρείας, οι κάρτες εισόδου των εργαζομένων είχαν μπλοκάρει και δεν είχαν πρόσβαση στο χώρο εργασίας τους. Την ίδια ώρα, ρεπόρτερ του αμερικανικού μέσου που ασχολείται με την τεχνολογία πρόσθεσε πως οι εργαζόμενοι στη Facebook παρατήρησαν πως δεν λάμβαναν email, τα οποία είχαν αποστολείς εκτός της εταιρείας.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

«Οι εργαζόμενοι φέρεται να μην έχουν πρόσβαση σε εσωτερικούς μηχανισμούς διαχείρισης. Όχι μόνον οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές του Facebook δεν είναι διαθέσιμες για το κοινό, αλλά και οι εσωτερικοί μηχανισμοί και οι πλατφόρμες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Workplace» είχε γράψει στο Twitter ο δημοσιογράφος των «New York Times», Ryan Mac. «Κανείς δεν μπορεί να κάνει καμία δουλειά», πρόσθεσε.

Το παγκόσμιο blackout του μεγαλύτερου τεχνολογικού κολοσσού στον κόσμο, της facebook, έφερε στο προσκήνιο ένα σύνδρομο που γέννησε η ψηφιακή εποχή και τα social media. Το FoMO (Fear Of Missing Out) ή, στα ελληνικά, «φόβος μη μείνεις εκτός από όσα συμβαίνουν γύρω σου», αντιπροσωπεύει την τάση που έχουν δημιουργήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως το Facebook.

Facebook and its suite of apps, including Instagram and WhatsApp, went offline for users across the globe, the social media giant said, as it worked on restoring the services after being hit by one of its longest outages https://t.co/L2ejXEUkfW pic.twitter.com/wjSef08leV — Reuters (@Reuters) October 5, 2021

Η εξάρτηση των ατόμων στα social media

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ Τρεντ ερεύνησε τους παράγοντες που οδηγούν έναν άνθρωπο να αισθάνεται περιθωριοποιημένος κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά και γιατί αυτοί οδηγούν σε φαινόμενα εξάρτησης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όταν κανείς βιώνει το FoMO για καιρό, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμπεριφορές εξάρτησης απέναντι στη χρήση των social media» σημειώνει η Δρ Χέιλι Ποντ, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Το FoMO ορίζεται, επίσης, ως ο φόβος της λύπης, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε μια ψυχαναγκαστική ανησυχία ότι θα μπορούσε το άτομο να χάσει την ευκαιρία για κοινωνική συναναστροφή, μια αξιοσημείωτη εμπειρία, μια κερδοφόρα επενδυτική επιλογή ή κάποια άλλη ικανοποιητική εκδήλωση.

A rare footage from Facebook HQ. Mark Zuckerberg meeting with his server team #FacebookDown pic.twitter.com/19OMwR4UB8 — Naz Ülkü Aycan (@NazUlkuaycan) October 4, 2021

«Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως το FoMO μπορεί να επιδεινώνεται από το γεγονός πως βομβαρδιζόμαστε διαρκώς με όσα μπορεί να ”χάνουμε” μέσω των δεκάδων ειδοποιήσεων που λαμβάνουμε στα τηλέφωνά μας. Μια καλή στρατηγική για την αντιμετώπισή του είναι να διαχειριστούμε τις ειδοποιήσεις που θέλουμε να λαμβάνουμε», λέει η Δρ Ποντ.

Με άλλα λόγια, το FoMO διαιωνίζει τον φόβο τού να έχει κάνει κάποιος τη λάθος απόφαση για το πώς θα περνά το χρόνο του, στη σκέψη πως «τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά». Εκείνο που τονίζουν οι ειδικοί είναι πως η σύνδεση του κοινωνικού αυτού άγχους με την εξάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιάζει με το φιλοσοφικό ερώτημα της κότας και του αυγού. Όσο μεγαλύτερη είναι η αγωνία και ο φόβος πως κάποιος μένει έξω από τα σημαντικά στη ζωή, τόσο αυξάνει η ανάγκη του να συνδεθεί με τον κόσμο μέσω των social media. Την ίδια ώρα, όσο αυξάνει την αλληλεπίδρασή του με τον ψηφιακό κόσμο και λαμβάνει τα ερεθίσματα άλλων ανθρώπων, τόσο περισσότερο αισθάνεται πως εκείνος δεν ζει τη ζωή που θα ήθελε.

Η οφθαλμαπάτη του Facebook

Είναι ξεκάθαρο πλέον σε όλους πως ένα προφίλ στο Facebook και ίσως ακόμη περισσότερο στο Instagram δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι χρήστες τείνουμε να επιλέγουμε τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας, τα στοιχεία εκείνα που θέλουμε να επικοινωνήσουμε, και όχι άλλες πτυχές που δεν είναι τόσο λαμπερές. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδηγούν αναπόφευκτα κάθε χρήστη στη σύγκριση της ζωής του με εκείνη άλλων, επωνύμων ή μη, που μοιάζει πιο φανταχτερή και ενδιαφέρουσα.

Ο Chuck Norris έκανε δημοσίευση στο Facebook, όταν το Facebook ήταν κάτω, για να ενημέρωσει ότι το Facebook ήταν κάτω.

#facebookdown #instagramdown — Babis St (@BabisSt) October 4, 2021

«Η συμβουλή ”Σταματήστε να δίνετε τόση προσοχή σε όσα κάνουν οι άλλοι” είναι εύκολη να τη συστήσεις και δύσκολη να την ακολουθήσεις», λέει ο καθηγητής Μπάρι Σβάρτς στο βιβλίο του «Το παράδοξο της επιλογής: Γιατί όταν ζητάς περισσότερα, παίρνεις λιγότερα». «Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνική σύγκριση μοιάζει αρκούντος καταστροφική για την αίσθηση της ευεξίας, που αξίζει τον κόπο να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας να το κάνουμε λιγότερο», προσθέτει.<