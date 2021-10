Έπεσε το Facebook – Instagram: Πρόβλημα για εκατομμύρια χρήστες

Πρόβλημα με το Facebook και το «αδελφό» Instagram, παρουσιάστηκε λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας. Πολλοί χρήστες δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στο social μέσο, αλλά και στο δικής του ιδιοκτησίας Instagram, από κάποιο «θέμα» που παρουσιάστηκε, πιθανότατα στον server. Αναφορές θέλουν και το WhatsApp, το οποίο ανήκει επίσης στο Facebook και χρησιμοποιεί κοινές υποδομές, να παρουσιάζει πρόβλημα, χωρίς να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του.

Η πρώτη ενημέρωση από το Facebook, ήρθε στις 19:22 μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter, όπου ανέφερε: «Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι χρήστες αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στις εφαρμογές και τα προϊόντα μας. Δουλεύουμε για να επαναφέρουμε τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατό και ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021