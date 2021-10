Μπερνάρ Ταπί πέθανε: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο ο Γάλλος επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός

Ο Γάλλος επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός Μπερνάρ Ταπί απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών, μετέδωσε το δίκτυο BFM TV επικαλούμενο πηγές της οικογένειάς του. Ο πρώην πρόεδρος της Μαρσέιγ τη δεκαετία του ’90, έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο. O Mπερνάρ Ροζέ Ταπί είχε ασχοληθεί με την υποκριτική και είχε εκλεγεί δύο φορές βουλευτής. Γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1943, σε γαλλικό προάστιο των Παρισίων, στο 20ό διαμέρισμα. Ο πατέρας του, ο Ζαν Μπατίστ Ταπί ήταν εργάτης και η μητέρα του, Ρειμόντ Νοντό, νοσοκόμα. Παρόλο που δεν είχε αριστοκρατική καταγωγή, κατάφερε να εμπλακεί με τις επιχειρήσεις και να γίνει διάσημος επιχειρηματίας που μεσουρανούσε στη δεκαετία του 1980.

#UPDATE French business magnate and former politician Bernard Tapie, whose larger-than-life career was marked by a series of legal problems, has died aged 78 after a four-year battle with cancer, his family told the La Provence newspaper in Marseille pic.twitter.com/wZ1VUkKx5Q

— AFP News Agency (@AFP) October 3, 2021