Μέρκελ – παπαγάλος: Την δάγκωσε, όταν θέλησε να τον ταΐσει

Λίγο πριν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της Γερμανίας, η απερχόμενη, πλέον, καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ επισκέφτηκε ένα διάσημο πάρκο πτηνών στην εκλογική της περιφέρεια, το Μεκλεμβούργο-Πομερανία και κατάφερε να γίνει viral στα social media. Η Άνγκελα Μέρκελ φάνηκε να διασκεδάζει στις φωτογραφίες στο πάρκο της Γερμανίας ταΐζοντας τους παπαγάλους, μάλιστα ένας από αυτούς κάθισε στο κεφάλι της, με την ίδια να βγάζει χαριτωμένες φωτογραφίες. Ωστόσο, ξαφνικά ένα παπαγαλάκι φαίνεται πως προτίμησε το… χέρι της από την ειδική τροφή δαγκώνοντάς την, με αποτέλεσμα η Μέρκελ να απαθανατιστεί σφαδάζοντας από τον πόνο.

Η Μέρκελ πραγματοποίησε την αποχαιρετιστήρια περιοδεία της στην εκλογική της περιφέρεια προκειμένου να στηρίξει τον υποψήφιο διάδοχό της για την έδρα, τον Γκέοργκ Γκούντερ. Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), στο περιθώριο της περιοδείας της, επισκέφθηκε το Πάρκο Πτηνών Marlow και θέλησε να ταΐσει ένα σμήνος παπαγάλων Lori με «νέκταρ», δηλαδή μείγμα από αποξηραμένη γύρη, φρουκτόζη, σιτάρι και νερό.

Τα πουλιά ενθουσιάστηκαν και τουλάχιστον δέκα από αυτά έσπευσαν να την περικυκλώσουν. Κάποιο από αυτά φαίνεται όμως ότι δάγκωσε την Καγκελάριο, η οποία συνελήφθη από τις κάμερες σε μια ασυνήθιστη έκφραση πόνου. Σύντομα πάντως ανέκτησε το χαμόγελό της και συνέχισε την επίσκεψή της. Όταν ωστόσο της προτάθηκε να ταΐσει μια ευρωπαϊκή κουκουβάγια ύψους 60 εκ., αρνήθηκε ευγενικά, λέγοντας: «Όχι, όχι, τα πήγα καλά με τα παπαγαλάκια…».

Angela Merkel makes some new friends at Marlow Bird Park in Germany (AP) pic.twitter.com/YMsqwKRuNX

— The Independent (@Independent) September 24, 2021