Τζόκοβιτς – Σφαγή της Σρεμπρένιτσα: Η φωτογραφία που προκάλεσε σάλο στην Βοσνία

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η πρόσφατη επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στη Βοσνία, με αφορμή μια φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας και τον απεικονίζει να κάθεται δίπλα στον Μίλαν Γιόλοβιτς, ο οποίος φέρεται να ήταν ένας από αυτούς που συμμετείχαν στη «σφαγή της Σρεμπρένιτσα», το 1995. Ο Γιόλοβιτς ήταν διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης «Οι λύκοι του Δρίνου», που κατηγορείται πως συμμετείχε στη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα, κατά τον πόλεμο της Βοσνίας. Ο Τζόκοβιτς φωτογραφήθηκε μαζί του πέρυσι, αλλά η φωτογραφία διέρρευσε τώρα στο διαδίκτυο, από δημοσιογράφο των Sarajevo Times.

«Ο Τζόκοβιτς θα μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία με πολλούς τρόπους. Όμως προτίμησε να κάνει παρέα με εγκληματίες πολέμου, να τραγουδά σε γάμους με “Ντόντικς” (υποστηρικτές του Μίρολαντ Ντόντικ, πρώην προέδρου της Βοσνίας που είναι αρνητής της γενοκτονίας των μουσουλμάνων Βοσνίων το 1995 στη Σρεμπρένιτσα) και να κάνει πικ νικ με ανθρώπους που οργάνωναν στρατιωτικές επιχειρήσεις που οδήγησαν σε γενοκτονία», έγραψε στο site του Radio Sarajevo ο αρθρογράφος Ντράγκαν Μπούρσατς.

Novak Đoković in the presence of a notorious Serb commander from the Bosnian war. Milan Jolović's unit took part in the final attack on #Srebrenica. Đoković has a history of associating with & promoting Serb extremists in various way. Honestly we need an article on the topic. pic.twitter.com/wtR8FlJmhI

