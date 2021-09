Υεμένη – Χούτι: Αντάρτες εκτελούν δημόσια εννέα ανθρώπους

Αποτροπιασμό προκαλούν στην παγκόσμια κοινότητα οι εικόνες των δημόσιων εκτελέσεων εννέα ατόμων από τους αντάρτες Χούτι στην Υεμένη. Οι αντάρτες Χούτι εκτέλεσαν δημόσια εννέα ανθρώπους το περασμένο Σάββατο, με την κατηγορία της συμμετοχής τους στην αεροπορική επιδρομή δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, που είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός ανώτατου αξιωματούχου της οργάνωσής τους πριν από τρία χρόνια. Οι δημόσιες εκτελέσεις διά πυροβολισμού πραγματοποιήθηκαν στην ελεγχόμενη από τους αντάρτες πρωτεύουσα Σαναά, σύμφωνα με τους Χούτι, που έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από την εκτέλεση.

Οι Χούτι προχώρησαν στις εκτελέσεις παρά τις συνεχείς εκκλήσεις το τελευταίο διάστημα από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ανθρώπων και δικηγόρους στην Υεμένη. Οι αντάρτες υποστηρίζουν πως οι εννέα εκτελεσθέντες δικάστηκαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο.

Οι εννέα άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον βάρβαρο τρόπο συγκαταλέγονται στη λίστα περισσοτέρων των 60 πολιτών που οι αντάρτες στην Υεμένη κατηγορούν για συμμετοχή στην επίθεση σε βάρος του Σαλέχ Αλ Σαμάντ, τον Απρίλιο του 2018. Μεταξύ των κατηγορουμένων συγκαταλέγεται ο τέως Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και άλλοι αξιωματούχοι χωρών της Δύσης, αλλά και του Ισραήλ και του Περσικού Κόλπου.

Why no body is talking about how the iranian militants in #Yemen the #Houthi , is executing 9 men and shooting them publicly in the head. pic.twitter.com/mHx0kcg1Ea

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε απερίφραστα τις εκτελέσεις των Χούτι. «Ο γενικός γραμματέας εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την κίνηση των Χούτι που εκτέλεσαν χθες εννέα άτομα, ένας από τους οποίους φέρεται να ήταν ανήλικος, και καταδικάζει έντονα τέτοιες ενέργειες, που είναι αποτέλεσμα δικαστικών διαδικασιών που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις μιας δίκαιης δίκης υπό το διεθνές δίκαιο», σημείωσε εκπρόσωπος του Γκουτέρες την Κυριακή.

Το αεροπορικό πλήγμα τον Απρίλιο του 2018 εναντίον του Σάλεχ αλ Σαμάντ είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακόμη έξι άνθρωποι στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά). Την ευθύνη για την επιδρομή ανέλαβε η Σαουδική Αραβία. «Οι ήρωες της Βασιλικής Αεροπορίας έβαλαν στο στόχαστρο τον ηγέτη της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθι, τον Σάλεχ αλ Σαμάντ, με επιτυχία», είχε αναφέρει τότε ο Σαουδάραβας πρεσβευτής στις ΗΠΑ, πρίγκιπας Χάλεντ μπιν Σαλμάν, μέσω Twitter. Είχε προσθέσει πως την επίθεση επέβλεψε προσωπικά ο αδελφός του, ο πρίγκιπας διάδοχος, μετά τις απειλές του Σάλεχ αλ Σαμάντ ότι θα κλιμακώνονταν οι επιθέσεις με πυραύλους εναντίον του βασιλείου.

Weird Human rights and international silence regarding killing of Yemeni child Abdulaziz_AlAswad, who was kidnapped by the #Houthi militia at the age of 14 from his home and taken to illegal detention center forcibly disappeared for more than 3 years and brutally tortured#Yemen pic.twitter.com/HkzNQ2fZk9

