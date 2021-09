Ρωσία – επίθεση σε πανεπιστήμιο: Εικόνες σοκ. πηδούν από τα παράθυρα για να σωθούν

Πανικός επικρατεί σε πανεπιστήμιο στην Ρωσία από την επίθεση που πραγματοποιεί οπλοφόρος ο οποίος πυροβολεί αδιακρίτως. Όπως δημοσιεύει το rt.com η επίθεση λαμβάνει χώρα στην ρωσική πόλη Περμ στην Σιβηρία και δημοσιεύει βίντεο τα οποία απεικονίζουν μαθητές να πηδούν από τα παράθυρα προκειμένου να ξεφύγουν από την δολοφονική μανία του επιτιθέμενου.

Σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί ενώ σύμφωνα με το Interfax υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πανεπιστημίου ειδοποίησαν όλους όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πανεπιστημιούπολη να φύγουν εάν είναι δυνατόν ή να κλειστούν μέσα σε ένα δωμάτιο.

Το μήνυμα έλεγε σε όσους πήγαιναν στην πανεπιστημιούπολη να επιστρέψουν αμέσως πίσω.

another angle of the same building at Perm State University; students jumping out of windows. (video from @bazabazon) pic.twitter.com/AvLm1OFg44

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021