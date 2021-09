Ταλιμπάν – Αφγανιστάν: “Φέραμε την ειρήνη, δεν είμαστε τρομοκράτες”

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στην πόλη Κουντούζ, στο βόρειο Αφγανιστάν, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει την παροχή βοήθειας προς τη χώρα, τονίζοντας ότι οι ισλαμιστές μαχητές δεν είναι τρομοκράτες. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ματιουλάχ Ρουχανί, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι η βοήθεια μπορεί να λάβει τη μορφή επενδύσεων, έργων ανοικοδόμησης «ή οποιουδήποτε είδους ανθρωπιστικής στήριξης για την κυβέρνηση ή τους πολίτες του Αφγανιστάν», απευθύνοντας έκκληση σε «ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας». Οι Ταλιμπάν θα θεωρήσουν τη βοήθεια «ιδιαίτερα καλοδεχούμενη», είπε.

#Afghanistan #Taliban demonstrate the #ShariaLaw now in practice in that unfortunate country.

