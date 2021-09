Νίκι Μινάζ εμβόλιο: Την κράζουν στο Twitter, νευρίασε και ο Μπόρις Τζόνσον

Η ράπερ Νίκι Μινάζ προκάλεσε σάλο αντιδράσεων όταν υποστήριξε σε ανάρτησή της πως το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού προκαλεί πρήξιμο των όρχεων και ανικανότητα, όπως τη… διαβεβαίωσε ο ξάδερφός της. «Ο ξάδερφός μου στο Τρινιντάντ δεν θα κάνει το εμβόλιο γιατί ο φίλος του που το έκανε έμεινε ανίκανος. Οι όρχεις του πρήστηκαν. Ο φίλος του επρόκειτο να παντρευτεί σε μερικές εβδομάδες, τώρα το κορίτσι ακύρωσε τον γάμο. Οπότε προσευχηθείτε και βεβαιωθείτε πως είστε σίγουροι για την απόφασή σας, όχι εκφοβισμένοι» έγραψε η Νίκι Μινάζ, προκαλώντας την έκπληξη σε πολλούς από τους θαυμαστές της.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021