Άρωμα… εξουσίας: Ο Τραμπ λανσάρει νέα σειρά προϊόντων

Την ώρα που εκατομμύρια πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της φτώχειας και της ανασφάλειας, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει ακάθεκτος την προσωπική του επιχειρηματική εκστρατεία. Μετά το κρυπτονόμισμα $TRUMP και το κινητό Trump Mobile, ο πρώην –και ενδεχομένως μελλοντικός– πρόεδρος λανσάρει σειρά αρωμάτων πολυτελείας με την ονομασία «Victory 45-47», έναν τίτλο που υποδηλώνει την πολιτική του φιλοδοξία: από 45ος πρόεδρος να γίνει και 47ος. Το νέο προϊόν πωλείται έναντι 249 δολαρίων και διαφημίζεται ως «σύμβολο νίκης, δύναμης και επιτυχίας». Ο Τραμπ κάλεσε τους υποστηρικτές του να το αποκτήσουν, είτε για προσωπική χρήση είτε ως δώρο, ενώ στη συσκευασία περιλαμβάνεται και ένα χρυσό συλλεκτικό αγαλματίδιο – στοιχείο που παραπέμπει περισσότερο σε προεκλογική καμπάνια παρά σε εμπορική δραστηριότητα.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν γίνεται σε πολιτικά ουδέτερο έδαφος. Η Γερουσία ενέκρινε πριν λίγα 24ωρα το λεγόμενο «One Big Beautiful Bill», ένα πολυσέλιδο νομοσχέδιο που φέρει τη σφραγίδα Τραμπ και προβλέπει σαρωτικές περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες. Ανάμεσα στα προγράμματα που πλήττονται σοβαρά βρίσκονται το SNAP (κουπόνια διατροφής) και το Medicaid, με αποτέλεσμα πάνω από 10 εκατομμύρια πολίτες να κινδυνεύουν να χάσουν την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη. Η αντίφαση είναι εκκωφαντική: τη στιγμή που το κράτος αποσύρεται από την προστασία των πιο ευάλωτων, ο ίδιος ο αρχιτέκτονας αυτής της πολιτικής κυκλοφορεί προϊόντα πολυτελείας με το πρόσωπό του. Χρήστες των social media δεν άργησαν να αντιδράσουν: «Αντί να προσφέρει φροντίδα, πουλάει αρώματα των 249 δολαρίων», έγραψε ένας. Άλλοι έκαναν λόγο για «ντροπιαστική εκμετάλλευση της εξουσίας» και «προσβολή για τη δημοκρατία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ θολώνει τα όρια μεταξύ επιχειρηματία και πολιτικού ηγέτη. Τα τελευταία χρόνια έχει κυκλοφορήσει ρολόγια, Βίβλους, νομίσματα, ακόμη και NFT, τα οποία προβάλλονται με πολιτικά συνθήματα και φιλοδοξίες. Όπως σημειώνουν οι New York Times, πρόκειται για «πρωτοφανή σύμπλεξη προσωπικού πλουτισμού και πολιτικής επιρροής». Το περιοδικό Forbes εκτιμά ότι ο Τραμπ έχει ήδη αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από αυτή την πρακτική. Η επικοινωνιολόγος Ροντερίκα Άπλγουεϊτ υπενθύμισε ότι όταν ο Τζίμι Κάρτερ εξελέγη πρόεδρος, πούλησε το αγρόκτημά του για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. «Ο Τραμπ όχι μόνο δεν αποστασιοποιείται από τις επιχειρήσεις του, αλλά τις χρησιμοποιεί ως όχημα πολιτικής κυριαρχίας», σχολίασε.

“Trump Fragrances are here. They’re called “Victory 45-47″ because they’re all about Winning, Strength, and success- For men and women. Get yourself a bottle, and don’t forget to get one for your loved ones too. Enjoy, have fun, and keep winning” posts President Trump as he… pic.twitter.com/OnGyK0K2U5

