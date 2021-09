Φωτιά σε νοσοκομείο – Βόρεια Μακεδονία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας

Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας Βένκο Φίλιπτσε με αφορμή την πυρκαγιά σε μονάδα Covid-19 του νοσοκομείου στην πόλη Τέτοβο, που στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους. Ο Φίλιπτσε, όπως δήλωσε, υπέβαλε στον πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ την παραίτησή του για λόγους ηθικής τάξης. «Ως γιατρός και υπουργός διαθέτω ακεραιότητα και για λόγους ηθικής τάξης υπέβαλα γραπτώς την παραίτησή μου στον πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ» δήλωσε ο ίδιος.

Ten people died in a fire on Wednesday at a hospital treating coronavirus patients in North Macedonia. pic.twitter.com/uMNl9xXVXa

Ο Βένκο Φίλιπτσε, 44 ετών, ο οποίος είναι νευροχειρουργός είχε αναλάβει υπουργός Υγείας τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ τον περασμένο Μάιο εξελέγη και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) του οποίου ηγείται ο Ζόραν Ζάεφ. Από το γραφείο του Ζόραν Ζάεφ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η παραίτηση του Βένκο Φίλιπτσε γίνεται αποδεκτή ή όχι. Προηγουμένως παραιτήθηκαν ο υφυπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας και ο διοικητής του νοσοκομείου του Τετόβου, οι οποίοι προέρχονται από το συγκυβερνών αλβανικό κόμμα DUI του Αλί Αχμέτι.

Horrendous fire in Tetovo, N. Macedonia. Many casualties reported. No verified casualties and injured numbers. #fire #tetovo pic.twitter.com/yvuN4NfqZV

Από την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε λυόμενη προκατασκευασμένη μονάδα για ασθενείς με κορωνοϊό, στο νοσοκομείο στην πόλη Τέτοβο έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι. Οι 12 από αυτούς ήταν ασθενείς με κορωνοϊό που νοσηλευόταν στη μονάδα και δύο ήταν επισκέπτες, συγγενείς νοσηλευομένων. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

A few moments ago there was an explosion at the modular #Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia

There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts.. pic.twitter.com/bRicvLcMSB

