Φόρμουλα 1 ατύχημα: Τρομακτική σύγκρουση ανάμεσα σε Χάμιλτον και Φερστάπεν

Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα σε Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα. Αμφότεροι μάλιστα εγκατέλειψαν. Συνέβη μόλις ο Χάμιλτον βγήκε από την αλλαγή ελαστικών του. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής βγήκε μπροστά από τον Φερστάπεν και πίσω από τον Νόρις, Ο Φερστάπεν πίεσε λίγο περισσότερο για να προσπεράσει, τα μονοθέσια συγκρούστηκαν και κατέληξαν και τα δύο στην αμμοπαγίδα.

Another hugely dramatic moment in the Verstappen/Hamilton title battle 💥😮#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/P4J4bN6wX2

— Formula 1 (@F1) September 12, 2021