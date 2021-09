Ταλιμπάν και γυναίκες: Τέλος και η… άθληση

Οι Ταλιμπάν επιβεβαίωσαν ότι δεν θα επιτρέπεται στις γυναίκες να παίζουν κρίκετ ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στον αυστραλιανό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό SBS, ο αναπληρωτής επικεφαλής της πολιτιστικής επιτροπής της ισλαμικής οργάνωσης που ανέλαβε την εξουσία στο Αφγανιστάν. Ο Αχμαντουλάχ Βασίχ, είπε ότι ο αθλητισμός των γυναικών δεν θεωρείται ούτε κατάλληλος ούτε απαραίτητος για τους Ταλιμπάν. ″Δεν νομίζω ότι θα επιτρέπεται στις γυναίκες να παίζουν κρίκετ γιατί δεν είναι απαραίτητο οι γυναίκες να παίζουν κρίκετ”, είπε ο Βασίχ. ″Στο κρίκετ, μπορεί να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση όπου το πρόσωπο και το σώμα τους δεν θα καλύπτονται. Το Ισλάμ δεν επιτρέπει στις γυναίκες να φαίνονται έτσι.

″Είναι η εποχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και θα υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο και στη συνέχεια θα τα βλέπουν πολλοί άνθρωποι. Το Ισλάμ και το Ισλαμικό Εμιράτο δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να παίζουν κρίκετ ή να κάνουν αθλήματα όπου εκτίθενται”, τόνισε. Εξάλλου ο αναπληρωτής επικεφαλής της πολιτιστικής επιτροπής των Ταλιμπάν πρόσθεσε ότι το Ισλάμ επιτρέπει στις γυναίκες να βγαίνουν έξω με βάση τις ανάγκες, όπως π.χ. για ψώνια. Ο αθλητισμός δεν θεωρείται ”ανάγκη”, είπε.

#Taliban try to stop women protesters in #Kabul's Dashti-E-Barchi. Moments later, they passed. pic.twitter.com/B321g2hNre

— Nabih (@nabihbulos) September 8, 2021