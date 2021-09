Σάκκαρη US Open: Ιστορική πρόκριση στους «4», δεν το πιστεύει… ούτε η ίδια!

Με μία ακόμη επική εμφάνιση η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε και το εμπόδιο της Καρολίνα Πλίσκοβα και προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open. Η Ελληνίδα αθλήτρια κατάφερε με 22 συνεχόμενους κερδισμένους πόντοι στο σερβίς να περάσει το εμπόδιο της φιναλίστ πριν από λίγους μήνες στο Γουΐμπλεντον Πλίσκοβα. Πλέον αναμένει την αυριανή ημέρα όποτε και τα ξημερώματα θα αντιμετωπίσει την Βρετανίδα Έμα Ραντουκάνου. Το σερί πάντως αυτό της Μαρίας Σάκκαρη εντυπωσίασε τους πάντες με το US Open να φιλοξενεί στο Twitter απόσπασμα από τις δηλώσεις της αμέσως μετά το τέλος του ματς και να πλαισιώνει το βίντεο με την λεζάντα: «22 σερί κερδισμένοι πόντοι στο σερβίς; Εντυπωσίασε μέχρι και τον εαυτό της».

Υπενθυμίζεται πως στον προηγούμενο αγώνα, μετά την νίκη της Ελληνίδας αθλήτριας απέναντι στην Μπιάνκα Αντρεέσκου το US Open αφότου ενημέρωσε πως ήταν ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνας του US Open στις γυναίκες, δημοσίευσε ένα tweet στο οποίο απεικονιζόταν η Μαρία Σάκκαρη ως Ελληνίδα πολεμίστρια με την ρακέτα αλλά και μία ασπίδα.

22 straight points won on serve?!@mariasakkari even impressed herself 😅 pic.twitter.com/9ckCtfCM4r — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021

Σάκκαρη: Είμαι άφωνη, δεν ξέρω τι να πω – Δείτε βίντεο

Στις πρώτες της δηλώσεις μετά από την επική πρόκριση της στους “4” του US Open, η Μαρία Σάκκαρη δεν πίστευε πως πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ρωτήθηκε μετά από την επική νίκη της για το φανταστικό σερί 22 κερδισμένων πόντων στο σερβίς της και είπε: «Είμαι εντυπωσιασμένη. Εμπιστευόμουν ήδη το σερβίς μου, αλλά τώρα θα το εμπιστεύομαι ακόμα περισσότερο. Σέρβιρα καλά, η Καρολίνα είναι πιθανότατα καλύτερη server στο tour, οπότε ήξερα ότι έπρεπε να βγάλω πολλές επιστροφές για να μπορέσω να κάνω τουλάχιστον ένα break σε κάθε σετ. Νομίζω ότι τα πήγα αρκετά καλά. Έπρεπε να αποδεχτώ το γεγονός πως θα έκλεινε κάποια games εύκολα είμαι άφωνη, δεν ξέρω τι να πω».

History made for 🇬🇷! pic.twitter.com/z675H8YQEx — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021

Φυσικά ρωτήθηκε για τον ημιτελικό με την 18χρονη Έμα Ραντουκάνου,

«Πρώτα απ’ όλα είναι θαυμάσιο για το άθλημά μας, να έχουμε τόσες πολλές νέες παίκτριες να παίζουν πολύ καλά αυτή την περίοδο. Η Έμα και η Λέιλα έχουν πολύ καλά σερί. Αλλά εμπιστεύομαι το παιχνίδι μου, πιστεύω πολύ στον εαυτό μου, θα σας δω όλους αύριο εδώ.» Κλήθηκε να σχολιάσει και τον αγώνα που ακολούθησε αυτόν του Τζόκοβιτς με τον Μπερετίνι και τόνισε: «Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Νόβακ τώρα είναι τεράστιο για το άθλημα. Μη με ρωτάτε ποιος θέλω να κερδίσει, γιατί ο Μπερετίνι είναι καλός μου φίλος, o Νόβακ είναι επίσης φίλος και πολύ ωραίος τύπος».

We are officially witnessing the latest women’s singles match in #USOpen history. ⏰ — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Για το που αφιερώνει τη νίκη της,

«Νομίζω ότι είναι μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα. Δεν είχε την ευκαιρία να το πω στο court, αλλά θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στην Ελλάδα, διότι ταλαιπωρηθήκαμε πολύ τον περασμένο μήνα με καταστροφές από πυρκαγιές. Το να κερδίζω για την Ελλάδα, να κάνω τους Έλληνες περήφανους και χαρούμενος, ειδικά σε δύσκολες στιγμές, με κάνει ακόμα πιο χαρούμενη, διότι ξέρετε πόσο αγαπώ τη χώρα μου. Δεν ξέρω πόσο ασχολείται ο κόσμος στην Ελλάδα.

Φαντάζομαι ότι θα είναι το ίδιο ή και περισσότερο από ό,τι με το Roland Garros. Αυτό που είδα τότε ήταν μόνο ευχάριστα πράγματα. Δεν άκουσα κανένα άσχημο σχόλιο από κάποιον. Όλοι έρχονταν σε μένα με ένα όμορφο χαμόγελο και είχαν όμορφα λόγια να πουν. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να έχω όμορφες αναμνήσεις από αυτό, διότι δεν θα κρατήσει για όλη μου τη ζωή. Σίγουρα θα με θυμούνται, αλλά δεν θα είμαι ενεργή παίκτρια σε 10 ή 15 χρόνια».

Ο αγώνας

Ότι και να πει κανείς γι’ αυτό το κορίτσι θα είναι λίγο… Η Μαρία Σάκκαρη με μια εμφάνιση βγαλμένη από τα πιο τρελά της όνειρα νίκησε δίκαια και άνετα την Καρολίνα Πλίσκοβα, η οποία ήταν φιναλίστ πριν από λίγους μήνες στο Γουΐμπλεντον. «Προσωπικά θεωρώ ότι η Σάκκαρη είναι το φαβορί… Της δίνω 55% πιθανότηες έναντι 45% της Πλίσκοβα», είπε λίγα λεπτά πριν το πρώτο σερβίς ο Ματς Βιλάντερ, με τον παλαίμαχο Σουηδό πρωταθλητή να εξηγεί ότι το παιχνίδι της Μαρίας του εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Και δικαιώθηκε απόλυτα καθώς η Ελληνίδα πρωταθλήτρία έκανε μια μεγαλειώδη παράσταση στο Arthur Ashe της Νέας Υόρκης.

Κι αυτοί οι 22 συνεχόμενοι κερδισμένοι πόντοι στο σερβίς της άφησαν τους πάντες με το στόμα ανοικτό καθώς πριν το ματς το μεγάλο όπλο της Πλίσκοβα ήταν αυτό ακριβώς, αλλά η Μαρία κατάφερε για μία ακόμη φορά να ανατρέψει τα δεδομένα.

Σάκκαρη vs Πλίσκοβα: Ta highlights του αγώνα

Κι όλα αυτά ενώ προέρχονταν από έναν αγώνα θρίλερ για τους 16 κόντρα στην Αντρεέσκου… Μόνο που η Μαρία σήμερα έδειχνε πιο φρέσκια από ποτέ, καταφέρνοντας να φτάσει στον δεύτερο ημιτελικό ενός τουρνουά Grand Slam στην καριέρα της και πλέον αύριο τα ξημερώματα θα αντιμετωπίσει την Βρετανίδα Έμα Ραντουκάνου. Στα δύο πρώτα γκέιμ αμφότερες κράτησαν το σερβίς τους με σχετική άνεση, όμως στο τρίτο η Μαρία είχε τρομερές επιστροφές στα σερβίς της Πλίσκοβα η οποία πήρε τον πρώτο πόντο, αλλά έχασε τους τέσσερις επόμενους για το μπρέικ!

Κι από εκείνο το σημείο και μετά η Μαρία ήταν πραγματικά απολαυστική στα γκέιμ που σέρβιρε και τρομερά ανταγωνιστική στα σερβίς της Πλίσκοβα. Η Σάκκαρη δεν έδωσε πόντο στην Τσέχα όταν σέρβιρε κι απείλησε με νέο μπρέικ, αλλά τελικά πήρε το σετ με 6-4.

2️⃣0️⃣ straight points won on serve for @mariasakkari in that set. 🤯 pic.twitter.com/BJKkGpoiwj — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2021

Στο δεύτερο υπήρχε μια μεγαλύτερη ισορροπία μέχρι τα μισά

Η Σάκκαρη συνέχιζε να είναι εντυπωσιακή σε όλα της τα χτυπήματα, έτρεχε την Πλίσκοβα σε όλο το γήπεδο με την αντίπαλο της να κρατά το προβάδισμα μέχρι το 2-3. Εκεί όμως η Μαρία ισοφάρισε κι αμέσως μετά ήρθε το μπρέικ που έψαχνε για να ακολουθήσει ένα ακόμη γκέιμ χωρίς να δώσει πόντο για να φτάσει στο 5-3.

Η Πλίσκοβα μείωσε σε 5-4, αλλά η Μαρία σέρβιρε για το ματς και έφτασε σε διπλό ματς πόιντ. Δύο λάθη όμως έφεραν την ισοπαλία και την αγωνία στο κατακόρυφο, χωρίς η Μαρία να πανικοβληθεί. Ένα καλό πρώτο σερβίς έδωσε το τρίτο ματς πόιντ που ήταν και το φαρμακερό. Ένας γουίνερ στην ευθεία έδωσε οριστικό τέλος κι εκεί ήταν η μοναδική στιγμή που η Μαρία λύγισε… Κάθισε για λίγα δευτερόλεπτα προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι είχε πετύχει με το ατελείωτο χειροκρότημα του κόσμου να συνοδεύει τις σκέψεις της.