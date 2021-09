Αφγανιστάν: Επικήρυξη πέντε εκατ. δολαρίων για τον ΥΠΕΣ

Το απόγευμα της Τρίτης οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν τον σχηματισμό κυβέρνησης προσωρινού χαρακτήρα, μετά την κατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν. Ανάμεσα στις ομολογουμένως ιδιάζουσες επιλογές ξεχωρίζει ο νέος υπουργός Εσωτερικών Σιρατζουντίν Χακάνι. Κι αυτό γιατί ο Χακάνι χαρακτηρίζεται από τις αρχές των ΗΠΑ ως διεθνής τρομοκράτης, με το FBI να τον έχει επικηρύξει με έως 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Ο Χακάνι καταζητείται για την επίθεση του 2008 σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός. Επίσης φέρεται να συμμετείχε σε επιθέσεις κατά των αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν και να έχει συμμετάσχει σε σχέδιο δολοφονίας του τότε προέδρου του Αφγανιστάν Χαμπίντ Καρζάι το 2008.

The #Taliban just named Sirajuddin Haqqani as acting interior minister. He's wanted by FBI for questioning over a January 2008 attack on a hotel that killed a US citizen; maintains close ties to #AlQaeda; & is the subject of a Reward For Justice for up to $5 million. #Afghanistan pic.twitter.com/KbUqKE5bmr

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 7, 2021