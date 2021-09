Τροφές με βιταμίνη C – λίστα: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας

Η βιταμίνη C είναι ένα πολύ σημαντικό θρεπτικό συστατικό για τον ανθρώπινο οργανισμό, έχει πολλά σημαντικά οφέλη για την υγεία και μπορεί να ληφθεί από διάφορες πηγές τροφίμων. Η πρωταρχική λειτουργία της βιταμίνης C είναι η παραγωγή κολλαγόνου, μιας κύριας πρωτεϊνικής ουσίας στο σώμα. Επιπλέον, η βιταμίνη C βοηθά το σώμα μας με ανοσία αλλά και στην απορρόφηση άλλων θρεπτικών συστατικών, καθώς και στην διατήρηση της υγείας των οστών, των δοντιών και του δέρματος. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, πράγμα που σημαίνει ότι καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες και να επιταχύνουν τη διαδικασία γήρανσης.

Οι τροφές γεμάτες με Βιταμίνη C που θα σας βοηθήσουν να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το byrdie.com, ωστόσο, περίπου 75 mg την ημέρα για τις γυναίκες και 90 mg την ημέρα για τους άνδρες αποτελούν την ιδανικότερη ποσότητα λήψης βιταμίνης C. Και αν αναρωτιέστε ποιες τροφές πρέπει να συμπεριλάβετε στη διατροφή σας που είναι γεμάτες με βιταμίνη C για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας, δείτε παρακάτω μια λίστα και προγραμματίστε μια βόλτα μέχρι το μανάβη σας.

Κόκκινες Πιπεριές

Γνωρίζατε ότι οι πιπεριές είναι γεμάτες με βιταμίνη C; Σε ένα φλιτζάνι κόκκινες πιπεριές περιλαμβάνονται περίπου 150 mg βιταμίνης C. Αλλά δεν χρειάζεται να προτιμάτε μόνο τις χρωματιστές, καθώς και οι πράσινες αποτελούν, επίσης, μεγάλη πηγή βιταμίνης C. Ταυτόχρονα, τρώγοντας πιπεριές λαμβάνετε ποσότητες βιταμίνης Α, κάλιο, φυλλικό οξύ, βιταμίνη Ε και βιταμίνη Κ.

Πορτοκάλια

Ως μία από τις πιο δημοφιλείς και γνωστές πηγές βιταμίνης C, ένα μεσαίο πορτοκάλι περιέχει περίπου 70 mg βιταμίνης C.

Λάχανο

Το λάχανο περιέχει περίπου 85 mg βιταμίνης C σε κάθε μερίδα ενός φλιτζανιού. Ένα πραγματικό θρεπτικό δυναμικό, το λάχανο είναι, επίσης, γεμάτο με βιταμίνες Α, Κ, C, Β6, κάλιο και πολλά άλλα.

Μπρόκολο

Είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς τα διατροφικά οφέλη του μπρόκολου, καθώς κάθε φλιτζάνι περιέχει 88mg βιταμίνης C. Μεταξύ των υπόλοιπων θρεπτικών συστατικών του και οι φυτικές ίνες, οι πρωτεΐνες και το κάλιο.

Λαχανάκια Βρυξελλών

Μπορεί να είναι μικρά, αλλά τα λαχανάκια Βρυξελλών είναι αρκετά πυκνά σε θρεπτικά συστατικά. Πιο συγκεκριμένα ανά φλιτζάνι του τσαγιού τα λαχανάκια Βρυξελλών περιέχουν περίπου 74 mg βιταμίνης C.

Ντομάτες

Μια μεσαία ντομάτα περιέχει σχεδόν 80 mg βιταμίνης C. Αποτελεί ιδανική επιλογή για νόστιμο σνακ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ενώ λειτουργεί εξίσου καλά ωμή ή μαγειρεμένη και είναι πολύ εύκολο να ενσωματωθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε γεύμα -πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό.

Φράουλες

Μπορεί να μην το γνωρίζετε αλλά οι φράουλες αποτελούν στην πραγματικότητα μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, καθώς κάθε μερίδα φράουλας περιέχει περίπου 90 mg βιταμίνης C.

Ακτινίδια

Τρώγοντας περίπου δύο ακτινίδια κανονικού μεγέθους, θα πάρετε περισσότερα από 130 mg βιταμίνης C. Γι’ αυτό μην τα υποτιμάτε καθόλου!

Ανανάς

Ένα φλιτζάνι ανανά παρέχει σχεδόν 80 mg βιταμίνης C. Γνωρίζατε, όμως, ότι ο ανανάς είναι επίσης και ένα φυσικό αντιφλεγμονώδες, χάρη σε ένα ένζυμο που ονομάζεται Bromelain;