Αφγανιστάν δελτίο ειδήσεων: Ένοπλοι μαζί με τον παρουσιαστή

Εικόνες σοκ από τηλεοπτικό στούντιο του Αφγανιστάν, όπου ένας παρουσιαστής διαβάζει τις ειδήσεις στην τηλεόραση, περικυκλωμένος από ένοπλους Ταλιμπάν. Οι σοκαριστικές εικόνες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο μετά την έφοδο στο κτίριο των μαχητών, οι οποίοι απαίτησαν από τον παρουσιαστή να πλέξει το εγκώμιο των Ταλιμπάν. Η Yalda Hakim του BBC ανάρτησε το βίντεο το απόγευμα της Κυριακής, σχολιάζοντας: «Αφγανική τηλεόραση – σουρεαλιστικό». «Έτσι μοιάζει πλέον ένα πολιτικό ντιμπέιτ στην τηλεόραση στο Αφγανιστάν, στρατιώτες των Ταλιμπάν να στέκονται πάνω από τον παρουσιαστή. Ο παρουσιαστής μιλάει για την πτώση της αφγανικής κυβέρνησης και σημειώνει πως το ισλαμικό εμιράτο λέει ότι οι αφγανοί πολίτες δεν θα έπρεπε να φοβούνται», συμπλήρωσε.

Στο 42 δευτερολέπτων βίντεο, το οποίο έχουν δει περισσότερες από ένα εκατομμύριο φορές από την ανάρτησή του, ο παρουσιαστής ειδήσεων είναι περικυκλωμένος από οκτώ ένοπλους άντρες, οι οποίοι στέκονται από πίσω του την ώρα που διαβάζει τις ειδήσεις. Οι αναφορές λένε πως εισέβαλαν στο κτίριο την Κυριακή και απαίτησαν από τον παρουσιαστή να μιλήσει μαζί τους. Σύμφωνα με το WIO News, ο παρουσιαστής είχε έναν διάλογο μαζί τους την ώρα που βρισκόταν στον αέρα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο παρουσιαστής μίλησε για την κατάρρευση της κυβέρνησης του Αφγανιστάν και συμβούλεψε τους Αφγανούς να μη φοβούνται. Φέρεται επίσης να είπε στους πολίτες να συνεργάζονται με τους Ταλιμπάν.

Afghanistan TV – surreal

This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29, 2021