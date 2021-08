Οπλισμένοι Ταλιμπάν σε στούντιο: Μία ακόμη αδιανόητη εικόνα από το Αφγανιστάν

Απαράδεκτες εικόνες από την παρέμβαση μαχητών Ταλιμπάν στην αφγανική τηλεόραση, κάνουν το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, υπογραμμίζοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο τις προθέσεις των νέων κυβερνώντων στο Αφγανιστάν. Από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση Γκάνι κατέρρευσε, με τις δυνάμεις των Ταλιμπάν να προελαύνουν ως την Καμπούλ, έντονες ήταν οι ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας, τόσο για την τύχη γυναικών και πολιτών που συνεργάστηκαν με δυνάμεις της Δύσης στη χώρα, όσο όμως και για τον αυταρχικό τρόπο άσκησης της εξουσίας, μέσω μιας στρεβλής ερμηνείας της Σαρίας. Οι Αφγανοί «θα μπορούν να συνεχίσουν τις ανώτατες σπουδές τους τηρώντας τη σαρία (τον ισλαμικό νόμο), χωρίς να αναμιγνύονται οι γυναίκες με τους άνδρες» δήλωσε άλλωστε σήμερα, ο υπουργός Αμπντούλ Μπάκι Χαζάνι, ο οποίος μετείχε σε μια συνεδρίαση της Λόγια Τζίργκα, του «Μεγάλου Συμβουλίου» των δημογερόντων.

Οι Ταλιμπάν θέλουν να δημιουργήσουν «ένα ισλαμικό και ορθολογικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνο με τις ισλαμικές, εθνικές και ιστορικές αξίες μας από τη μία, το οποίο θα είναι σε θέση να ανταγωνίζεται (τα προγράμματα) άλλων χωρών», διευκρίνισε.

Τα πρώτα εικοσιτετράωρα μετά την επέλαση των Ταλιμπάν, οι γυναίκες που εργάζονταν ως δημοσιογράφοι και παρουσιάστριες αποσύρθηκαν από την αφγανική τηλεόραση, παρότι λίγο αργότερα, κάποιες από αυτές επέστρεψαν στο πόσο τους. Και μπορεί οι Ταλιμπάν να θέλησαν να δείξουν ένα πιο συγκαταβατικό πρόσωπο στη διεθνή κοινότητα, τα ρεπορτάζ ωστόσο από το Αφγανιστάν αποτελούν μία μόνο, μικρή γεύση, από τον τρόπο που σκοπεύουν να κυβερνήσουν. Εικόνες μαχητών να χτυπούν Αφγανούς μόνο και μόνο επειδή φορούν τζιν παντελόνι και μουτζουρωμένες αφίσες και μαρκίζες καταστημάτων ομορφιάς ήταν μόνο ένα δείγμα της νοοτροπίας των ακραίων ισλαμιστών.

Κάπως έτσι, τις τελευταίες ώρες, τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο, στο οποίο μαχητές των Ταλιμπάν, οπλισμένοι σαν αστακοί, στέκουν πίσω από τον παρουσιαστή της αφγανικής τηλεόρασης, όσο εκείνος μεταδίδει την είδηση της αλλαγής εξουσίας στο Αφγανιστάν. Η ειρωνεία της μετάδοσης, είναι πως σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο παρουσιαστής μεταφέρει το μήνυμα των Ταλιμπάν στον Αφγανικό λαό, να μην φοβάται για το μέλλον.

Η παρουσιάστρια του BBC World και ανταποκριτής του βρετανικού δικτύου Γιάλντα Χακίμ είναι εκείνη που μετέδωσε πρώτη το στιγμιότυπο, χωρίς αν διευκρινίζει τον χρόνο κατά τον οποίο μεταδόθηκε από την αφγανική τηλεόραση. «Κάπως έτσι θα γίνονται τα πολιτικά debate στην αφγανική τηλεόραση, με μαχητές των Ταλιμπάν να επιβλέπουν τον παρουσιαστή. Ο παρουσιαστής μιλά για την κατάρρευση της κυβέρνησης Γκάνι και λέει πως το ισλαμικό Εμιράτο διαμηνύει στον αφγανικό λαό πως δεν πρέπει να φοβάται» σημειώνει η Χακίμ στο ποστ της στο Twitter, το οποίο και αναρτήθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Το αυστραλέζικο news.com.au υποστηρίζει πως πρόκειται για την πολιτική εκπομπή Pandaz, στην οποία ο παρουσιαστής φαίνεται να διαβάζει την ανακοίνωση των Ταλιμπάν.

