Καμπούλ έκρηξη τώρα: Νέο σοκ στο Αφγανιστάν

Νέα έκρηξη σημειώθηκε στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου. Σύμφωνα με το BBC εξάλλου, η έκρηξη ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκε η φονική τρομοκρατική επίθεση με πάνω από 170 νεκρούς.

Photos of smoke rising over Kabul after an explosion was reported. No confirmation of cause at this time. Some claim a rocket hit a residential area. pic.twitter.com/Yu0P8raWVF — Kyle Glen (@KyleJGlen) August 29, 2021

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα ρουκέτας που χτύπησε σπίτι κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Παραμένει άγνωστο ακόμα αν υπάρχουν θύματα.

🇦🇫 Otra explosión cerca del aeropuerto de Kabul, las primeras informaciones sin confirmar hablar de un misil.

La inteligencia occidental ya avisó de que la amenaza del IS-K continuaba y se esperaban más ataques. pic.twitter.com/oMzxDeglgp — Daniel Gil (@Eurofilo_) August 29, 2021

Όπως αναφέρει το αφγανικό πρακτορείο Asvaka, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τρεις έχουν τραυματιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από την επίθεση της περασμένης Πέμπτης στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το αφγανικό παράρτημα του Ισλαμικού Κράτους, το ΙSIS-K, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανή» μια νέα τρομοκρατική επίθεση.

A rocket attack in Kabul a residential house in Khajeh Baghra near Kabul airport. pic.twitter.com/ldXyp7ddXw — Rabia Sadat (@realRabiaSadat) August 29, 2021

Missile strike on a house near Kabul Airport, nature of the strike unclear pic.twitter.com/wFdhCkHSwn — ELINT News (@ELINTNews) August 29, 2021

Αφγανιστάν – Ηγέτης των ISIS: Εχθροί μας οι Ταλιμπάν, θα τους επιτεθούμε όταν φύγουν οι Αμερικανοί

Ηγετικό στέλεχος των ISIS-K παραχώρησε συνέντευξη στην Αμερικανίδα δημοσιογράφο του CNN, Clarissa Ward, λίγες ημέρες πριν από την επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 170 άνθρωποι και να τραυματιστούν εκατοντάδες. Θέλοντας να αποκρύψει τα πραγματικά του στοιχεία, ήταν άλλωστε ο όρος που έθεσε για να δεχθεί τη συνέντευξη, συστήθηκε ως «Αμπντουλάχ Μουνίρ». Εξήγησε ότι ο ίδιος έχει περίπου 600 άντρες – μαχητές στη διάθεση του οι οποίοι είναι Ινδοί, Πακιστανοί και από άλλες περιοχές της Κεντρικής Ασίας. Εξέφρασε τη δυσφορία του προς τους Ταλιμπάν, επικρίνοντας τους ότι δεν μένουν «πιστοί» στην ιδεολογία τους και ουσιαστικά έχουν «πουληθεί» σε ξένες επιρροές.

JUST IN – Explosion rocks #Kabul. The blast hit a residential building west of the airport. Cause unclear.pic.twitter.com/vzh7T651KM — Disclose.tv (@disclosetv) August 29, 2021

Οι Ταλιμπάν δεν εφαρμόζουν τον νόμο της Σαρίας

Τους καταλόγισε ότι δεν εφαρμόζουν τον νόμο της Σαρίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν έχουν κάνει καμία εκτέλεση, λιθοβολισμό ή να τιμωρήσουν κάποιον που έκλεψε με ακρωτηριασμό. «Όσοι ακολουθούν την Σαρία είναι αδελφοί μας. Όσοι δεν το κάνουν αυτό, είναι πολέμιοι μας», δηλώνει χαρακτηριστικά. «Δεν μας εκπροσωπούν πλέον οι Ταλιμπάν», προσθέτει κατηγορώντας τους ότι υπακούν σε ξένες δυνάμεις. Και αυτός είναι ο λόγος που αυτονομήθηκαν επιλέγοντας να «πολεμήσουν» δίπλα στους ISIS. Για το μέλλον, έχουν ως στόχο να αναπτύξουν δυνάμεις Χαλιφάτου όπως οι ISIS στη Συρία και το Ιράκ.

Η συνέντευξη αυτή, είχε μαγνητοσκοπηθεί πριν από την αιματηρή επίθεση στην Καμπούλ, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 170 ανθρώπους ανάμεσα τους και Αμερικανούς στρατιώτες, με τον «Μουνίρ» να υπονοεί ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες στο επόμενο διάστημα μόλις απομακρυνθούν εντελώς οι αμερικανικές δυνάμεις. Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για την διεθνή τρομοκρατία και τα σχέδια της οργάνωσης, απέφυγε να απαντήσει λέγοντας ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα αυτή αλλά ανήκει σε υψηλότερα κλιμάκια.

Ορκισμένος εχθρός των ΗΠΑ ο ISIS-K

Το Ισλαμικό Κράτος Χορασάν (ISIS-K) είναι «θυγατρική» του ISIS στο Αφγανιστάν και αποτελεί ορκισμένο εχθρό των ΗΠΑ αλλά και των Ταλιμπάν. Την Πέμπτη, ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης. Μια ημέρα αργότερα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή με drone εναντίον ενός σχεδιαστή επιθέσεων. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή έγινε στην επαρχία Νανγκαχάρ, ανατολικά της Καμπούλ. Περιοχή που θεωρείται προπύργιο των ισλαμιστών.