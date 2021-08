Επίθεση ΗΠΑ σε τζιχαντιστές – Αφγανιστάν: Κράτησε τον λόγο του ο Μπάιντεν

Aεροπορική επίθεση με drone εξαπέλυσαν χθες οι ΗΠΑ ενός σχεδιαστή επιθέσεων του Ισλαμικού Κράτους στο ανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο στρατός, μία ημέρα μετά την επίθεση αυτοκτονίας έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου σκοτώθηκαν 13 Αμερικανοί στρατιώτες και δεκάδες Αφγανοί άμαχοι. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε την Πέμπτη ότι η Ουάσινγκτον θα καταδιώξει τους υπεύθυνους της τρομοκρατικής επίθεσης και είπε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να καταρτίσει σχέδια για να πλήξει τους δράστες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή έγινε στην επαρχία Νανγκαχάρ, ανατολικά της Καμπούλ. Δεν διευκρίνισε αν ο στόχος συνδεόταν με την επίθεση στο αεροδρόμιο. «Οι αρχικές ενδείξεις είναι ότι σκοτώσαμε τον στόχο. Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ αμάχων», ανέφερε μια ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Empathy, humanity and support for each other is more important than revenue, than growth.#Kabul #Afghanistan #IslamicState pic.twitter.com/sJhWJLZ2FK — Love To Talk (@love2talkk) August 27, 2021

Υπήρχαν προειδοποιήσεις

H αεροπορική επιδρομή έγινε την ώρα που ο Λευκός Οίκος μιλούσε για ενδείξεις ότι το ISIS σχεδίαζε νέες επιθέσεις καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της η αποστολή εκκένωσης των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν την ερχόμενη Τρίτη. Ο Μπάιντεν ενέκρινε την εντολή που διαβίβασε ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν. Η ταχύτητα με την οποία αντέδρασαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αντανακλά το βαθμό παρακολούθησης του ΙSIS και την πολύχρονη εμπειρία τους στη στόχευση εξτρεμιστών σε απόμερες περιοχές του πλανήτη, αλλά δείχνει και τα όρια της αμερικανικής ισχύος στην εξουδετέρωση ισλαμιστών, που έχουν πλέον, όπως θεωρούν αναλυτές, μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στο Αφγανιστάν με τους Ταλιμπάν στην εξουσία.

The Media and their communist cronies are trying to tell you that #ISIS is fanatic and #Taliban is moderate. Here is the Taliban in action in #Kabul right now.

Do you believe the media? pic.twitter.com/VRCqZijbpD — ZionWarrior (@ZionWarrior6) August 27, 2021

Σε επιφυλακή

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές αν ο τζιχαντιστής του ISIS που σκοτώθηκε είχε εμπλακεί άμεσα στην βομβιστική επίθεση της Πέμπτης έξω από τις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ. Η ηγεσία του Πενταγώνου είπε ότι είναι έτοιμοι για οποιοδήποτε χτύπημα αντιποίνων διατάξει ο Μπάιντεν. «Έχουμε επιλογές αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο υποστράτηγος Χανκ Τέιλορ του Γενικού Επιτελείου. Το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας προειδοποίησε χθες τον Μπάιντεν να περιμένει κι άλλη φονική επίθεση καθώς εκπνέει η προθεσμία αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν.

«Είπαν στον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο ότι είναι πιθανή μια νέα τρομοκρατική επίθεση στην Καμπούλ, αλλά ότι λαμβάνονται ύψιστα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκη.

Πάνω από 170 οι νεκροί από την επίθεση του ISIS

Στους 170 «σκαρφάλωσε» ο αριθμός των νεκρών μετά την έκρηξη που σκόρπισε τον τρόμο έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Ανάμεσα στους νεκρούς 13 Αμερικανοί, μέλη των στρατιωτικών δυνάμεων, και Βρετανοί, ενώ οι τραυματίες φτάνουν στους περίπου 200. Σύμφωνα με τελευταία εξέλιξη, δύο Βρετανοί, καθώς και το παιδί ενός τρίτου Βρετανού υπηκόου, σκοτώθηκαν στη βομβιστική επίθεση, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ. Άλλοι δύο Βρετανοί πολίτες είναι μεταξύ των τραυματιών. «Η κατάπτυστη επίθεση υπογραμμίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται στο Αφγανιστάν και ενισχύει το επιχείρημα γιατί κάνουμε όλα αυτά για να βγάλουμε τον κόσμο», ανέφερε ο Ράαμπ.

"He led his men, and they followed him, but I know in my heart of hearts he was out front." – Staff Sgt. Taylor Hoover's father talks about the pride he feels for his son, who was killed in a terrorist attack at the Kabul airport in Afghanistan. pic.twitter.com/BwD9QcGBHK — KUTV2news (@KUTV2News) August 28, 2021

Νεκροί νέοι άνθρωποι

«Θλίβομαι βαθύτατα με την είδηση ότι δύο Βρετανοί πολίτες καθώς και το παιδί ενός τρίτου σκοτώθηκαν την Πέμπτη στην τρομοκρατική επίθεση (…) Ήταν αθώοι άνθρωποι και είναι τραγικό που δολοφονήθηκαν από δειλούς τρομοκράτες, καθώς επιχειρούσαν να φέρουν τους δικούς τους στην ασφάλεια, στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε. Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων, χιλιάδες κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να φύγει από την κόλαση του Αφγανιστάν. Η επίθεση που προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό οδήγησε σειρά χωρών-μελών του ΝΑΤΟ να παγώσουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

“I lost my best friend,” Jiennah Crayton, the wife of Lance Cpl. Rylee McCollum, wrote on Facebook. “He would’ve been the best dad. I wish he could see how much of an impact he made on this world.” https://t.co/3pcciY9U7Y — Stars and Stripes (@starsandstripes) August 28, 2021

ISIS

Μετά την επίθεση από βομβιστή αυτοκτονίας, που έδρασε ως μοναχικός λύκος, το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη. Συγκεκριμένα, το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, παρακλάδι του ISIS, βρέθηκε πίσω από το λουτρό αίματος στο Αφγανιστάν. Το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν αναρριχήθηκε το 2015, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της ομάδας ISIS έξω από το Ιράκ και τη Συρία.

U.S. Marine Johanny Rosario, 25. One of 13 U.S. service members killed in Kabul on August 26. We mourn. pic.twitter.com/fXmpzmXJr3 — Suburban Black Man 🇺🇸 (@goodblackdude) August 28, 2021

Η περιοχή Χορασάν καλύπτει το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την κεντρική Ασία και μέρος του Ιράν. Οι μαχητές του ISIS-K πιστεύεται ότι είναι 2.200, με τον φόβο για αύξηση του αριθμού να είναι υπαρκτός δεδομένης της αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων από τη γύρω περιοχή. Οι συγκεκριμένοι μαχητές είναι εγκατεστημένοι στις επαρχίες Κονάρ και Νανγκαράρ, ενώ βρίσκονται πίσω από ορισμένες από τις σκληρές επιθέσεις στο Αφγανιστάν.

'He was going to be the best dad.' Expectant father from Jackson killed in Kabul airport attack. – East Idaho News https://t.co/ic4bKxTmGE — Sara A. Carter (@SaraCarterDC) August 28, 2021

Μετά τη φονική έκρηξη, οι ΗΠΑ έσπευσαν να στείλουν το μήνυμα ότι δεν θα πτοηθούν από το Ισλαμικό Κράτος και πως δεν θα επιτρέψουν άλλες επιθέσεις από το Αφγανιστάν σε βάρος των Αμερικανών. Στην αποσαφήνιση ότι δεν σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη κοντά σε ξενοδοχείο, έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, και πως ο βομβιστής αυτοκτονίας έδρασε ως μοναχικός λύκος, προχώρησε διπλωμάτης του Πενταγώνου σε συνέντευξη Τύπου, μετά το λουτρό αίματος στο Αφγανιστάν.

While the Pentagon has not released the identities of the US service members who were killed, families have begun identifying their loved ones as victims in the attack outside Kabul's airport on Thursday https://t.co/pCncFeujNa — CNN (@CNN) August 28, 2021

5.000 Αμερικανοί έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από το Αφγανιστάν

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου υπογράμμισε, ακόμη, πως 5.000 Αμερικανοί έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από το Αφγανιστάν, ενώ η καταληκτική ημερομηνία, η 31η Αυγούστου, που έχουν θέσει οι Ταλιμπάν για την απομάκρυνση των Αμερικανών δεν είναι μακριά. Συνολικά, 111.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί αεροπορικώς έξω από το Αφγανιστάν, ως μέρος της επιχείρησης εκκένωσης. Υπάρχουν ακόμη 5.400 άνθρωποι στο αεροδρόμιο της Καμπούλ περιμένοντας να απομακρυνθούν με πτήσεις. «Πάνω από 5.000 μέλη αμερικανικών υπηρεσιών βρίσκονται σε κίνδυνο. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία της επιχείρησης, το Ισλαμικό Κράτος δεν θα μας φοβίσει όμως», τόνισε ακόμη. «Θα απομακρύνουμε τον κόσμο μέχρι το τελευταίο λεπτό», διεμήνυσε το Πεντάγωνο, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις στο Αφγανιστάν λόγω απειλών που εντοπίζονται στην περιοχή.