Καμπούλ επίθεση – νεκροί: Λουτρό αίματος, σκορπισμένες σοροί θυμάτων

Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν, με τις τελευταίες αναφορές να κάνουν λόγο για περισσότερους από 180 θανάτους συνολικά. Λιγότερο από 24 ώρες μετά την φονική τρομοκρατική επίθεση στις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ, οι τοπικοί αξιωματούχοι νοσοκομείων αναφέρουν σύμφωνα με τους New York Times πως η «μαύρη» λίστα των νεκρών περιλαμβάνει 170 ονόματα, ενώ σε αυτά πρέπει να προστεθούν και οι 13 Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν επίσης. Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 200 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με το ίδιο μέσο και τις πηγές του.Οι ίδιοι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι γιατί οι Ταλιμπάν τους έχουν ζητήσει να μην μιλούν με τα ΜΜΕ, ανέφεραν πως κάποιοι από τους νεκρούς ήταν Αφγανοί με αμερικανική υπηκοότητα.

Every single person here is fleeing for their life and leaving their entire life behind. It’s quite hard to comprehend. #KabulAiport pic.twitter.com/pnD9L8TRo5

Δύο ενήλικοι Βρετανοί και το παιδί ενός Βρετανοί υπηκόου φέρεται να ήταν ανάμεσα στους νεκρούς στην τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ σύμφωνα με τον Βρετανό ΥΠΕΞ, Ντόμινικ Ράαμπ. Οπως δήλωσε: «Είμαι βαθύτατα λυπημένος αφότου έμαθα πως δύο Βρετανοί και το παιδί ενός ακόμα Βρετανού είναι ανάμεσα στους νεκρούς από τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση, ενώ ακόμα δύο είναι τραυματίες Αυτοί ήταν αθώοι και αποτελεί τραγωδία το γεγονός πως δολοφονήθηκαν από άνανδρους τρομοκράτες ενώ προσπαθούσαν να μεταφέρουν τους οικείους τους πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο».

We've now evacuated 8,000 Afghan citizens through the Afghan Relocation & Assistance Policy, which supports former Afghan staff who worked alongside the 🇬🇧 and their families.

Since 13th August, we have evacuated 14,000 people from Afghanistan. pic.twitter.com/WmfioNOsnC

— Home Office (@ukhomeoffice) August 27, 2021