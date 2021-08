Τρομοκρατική επίθεση Καμπούλ: Φονική έκρηξη στο αεροδρόμιο

Έκρηξη στις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ σημειώθηκε λίγο πριν τις 17.00 (ώρα Ελλάδας), λίγες ώρες αφότου δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν για την πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης στο Αφγανιστάν. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά σκοτώθηκαν ενώ πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν από την έκρηξη που έξω από το αεροδρόμιο της Καμπουλ, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν. Νωρίτερα, το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, έκανε λόγο για 11 νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί ξένοι.

#BREAKING : Second explosion hit Baron Hotel near #Kabul airport where Americans were rescued last week. Casualties reported. pic.twitter.com/GsQ6tl2VfO — Dr. APR 🇮🇳🍁 (@drapr007) August 26, 2021

Την έκρηξη επιβεβαίωσε από το πρώτο λεπτό το Πεντάγωνο, με τον εκπρόσωπο Τύπου Τζον Κίρμπι να μιλά για περιστατικό στην πύλη Άμπεϊ στο διεθνές αεροδρόμιο, η οποία συνοδεύτηκε από πυροβολισμούς. Βρετανικές πηγές σημείωναν ωστόσο πως δεν πιστεύουν πως υπάρχουν στρατιωτικές απώλειες από την έκρηξη, την οποία εντοπίζουν κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον. Δεν αναφέρεται ωστόσο τίποτα για απώλειες πολιτών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν φαίνεται πως έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο επίσημες πηγές του Λευκού Οίκου.

At least 10 killed and dozen wounded in the recent #Kabul airport explosion – Local Media pic.twitter.com/7Lu6XulX7m — PURUSHOTTAM SINGH (@singhpuru2202) August 26, 2021

Τρομοκρατική επίθεση Καμπούλ: Πληροφορίες για δύο εκρήξεις

Καθώς οι πληροφορίες για το περιστατικό είναι ακόμη συγκεχυμένες, φαίνεται πως οι εκρήξεις στην πύλη του αεροδρομίου είναι δύο όπως μεταδίδει το τουρκικό υπουργείο άμυνας. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρέσβης στο Αφγανιστάν, Νταβίντ Μαρτινόν, προειδοποίησε για πιθανή νέα έκρηξη. «Σε όλους τους φίλους μας Αφγανούς: αν βρίσκετε κοντά στις πύλες του αεροδρομίου απομακρυνθείτε αμέσως και βρείτε καταφύγιο. Μια δεύτερη έκρηξη είναι πιθανή» έγραψε.

CNN: Βομβιστής αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το CNN, φαίνεται πως πρόκειται για επίθεση καμικάζι, ζωσμένοι με εκρηκτικά. Στην πύλη ήταν συγκεντρωμένο πλήθος Αφγανών πολιτών που προσπαθούσαν να εισέλθουν στο αεροδρόμιο για να αποχωρήσουν. Παράλληλα το αμερικανικό δίκτυο κάνει λόγο για τραυματίες μεταξύ Αφγανών πολιτών, αλλά δεν είναι γνωστό αν μεταξύ των των τραυματιών συγκαταλέγονται και Αμερικανοί. Η κατάσταση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε λίγο αργότερα πως πιθανώς τρία μέλη των αμερικανικών υπηρεσιών (πεζοναύτες) συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών. Αντίστοιχα, φαίνεται πως δεκάδες Βρετανοί πολίτες ανέμεναν στην ουρά στην πύλη προκειμένου να ταξιδέψουν πίσω στη χώρα τους.

🇦🇫🇬🇧⚡Explosion appears to have happened near Baron Hotel across from Kabul airport. Baron was used largely by British forces. Many injured.#Afghanistan #KabulAiport pic.twitter.com/JpPZl5njx9 — BWF Military News (@MilitaryBWF) August 26, 2021

Τρομοκρατική επίθεση Καμπούλ: Αρκετοί Βρετανοί πολίτες στο σημείο

Οδηγός ταξί από το Λονδίνο, ο οποίος βρισκόταν στην πύλη Άμπεϊ δηλώνει στον Guardian πως προσπαθούσαν από χθες το βράδυ να εισέλθουν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και παρότι διέθετε βρετανικό διαβατήριο δεν μπορούσε να προχωρήσει. «Ήμουν εκεί με τη γυναίκα και τα παιδιά μου και αποφασίσαμε να γυρίσουμε σπίτι. Υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι στην πύλη. Ορισμένοι από αυτούς αποχωρούσαν (από την ουρά), οι περισσότεροι όμως παρέμεναν. Υπήρχαν και άλλοι με βρετανικά διαβατήρια στο χέρι στην ουρά και άνθρωποι που εργάζονταν στο ΝΑΤΟ ή για τις βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις» δήλωσε.

Πυρά εναντίον ιταλικού μεταγωγικού

Νωρίτερα, πυρά εκτοξεύθηκαν εναντίον ιταλικού μεταγωγικού αεροσκάφους σήμερα καθώς έφευγε από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε πηγή του υπουργείου Άμυνας της Ιταλίας. Το αεροπλάνο δεν υπέστη ζημιές κατά το συμβάν, πρόσθεσε η πηγή. Ιταλός δημοσιογράφος που επέβαινε στην πτήση δήλωσε στο Sky 24 TG πως το αεροσκάφος μετέφερε σχεδόν 100 Αφγανούς πολίτες όταν δέχθηκε πυρά μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του. Οι ιταλικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι τα πυρά δεν είχαν στόχο το ιταλικό αεροσκάφος στην Καμπούλ αλλά μάλλον στόχος ήταν να διαλυθεί το πλήθος κοντά στο αεροδρόμιο, δήλωσε κυβερνητική πηγή.

Προειδοποιήσεις για τρομοκρατικό χτύπημα στην Καμπούλ

Υπάρχουν «πάρα πολύ αξιόπιστες» πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες ότι ένοπλοι σχεδιάζουν επίθεση με στόχο τους συγκεντρωμένους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ που προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν, δήλωσε νωρίτερα σήμερα, ο Βρετανός υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Τζέιμς Χίπι. Αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας συμβούλευσε τους πολίτες να μην μεταβαίνουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι του Αφγανιστάν, όπου χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν για να επιβιβαστούν σε μια πτήση που θα τους μεταφέρει εκτός της χώρας ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας της 31ης Αυγούστου για την ολοκληρωτική αποχώρηση των αμερικανικών και συμμαχικών στρατευμάτων από τη χώρα. Ο Χίπι επιβεβαίωσε ότι οι πληροφορίες για πιθανή επίθεση αυτοκτονίας από μέλη του Ισλαμικού Κράτους έχουν γίνει «πολύ πιο αξιόπιστες».

Photos coming from Kabul Airport explosion pic.twitter.com/exPGqeglTf — اخبار عاجل و تحليل اوضاع – افغانستان (@kgvh6v) August 26, 2021

«Υπάρχει τώρα πολύ, πάρα πολύ αξιόπιστη πληροφόρηση για επικείμενη επίθεση και γι’ αυτό άλλαξε χθες το βράδυ η σύσταση του Φόρεϊν Όφις, ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να έρχονται στο Αεροδρόμιο της Καμπούλ, θα πρέπει να μεταβούν σε ένα ασφαλές μέρος και να αναμένουν περισσότερες οδηγίες», δήλωσε ο υπουργός στο ραδιόφωνο του BBC. «Νομίζω ότι υπάρχει διάθεση ανάμεσα σε πολλούς που περιμένουν στη σειρά να διακινδυνεύσουν, αλλά η πληροφορία γι’ αυτή την απειλή είναι πράγματι πολύ αξιόπιστη. Πραγματικά επίκειται», είπε.

Ο υπουργός είπε ότι οι δυτικές χώρες βασίζονται στους Ταλιμπάν για την ασφάλεια εκτός του αεροδρομίου και ότι, παρά τις προειδοποιήσεις, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που παραμένει εκεί. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η απειλή είναι σοβαρή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε όσους βρίσκονται εκεί. Υπάρχει κάθε πιθανότητα, καθώς έρχονται νέες πληροφορίες, να μπορέσουμε να αλλάξουμε την οδηγία και να διεκπεραιώσουμε εκ νέου τις ροές των ανθρώπων, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση γι’ αυτό».