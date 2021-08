Τρίτη δόση εμβολίου: Αίτηση έγκρισης από την Pfizer στον FDA

Τη διαδικασία της αίτησης για έγκριση της τρίτης (ενισχυτικής) δόσης του εμβολίου τους κατά του κορωνοϊού ξεκίνησαν οι Pfizer και BioNTech, υποβάλλοντας τα σχετικά στοιχεία στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA). Λίγα 24ωρα μετά την απόφαση του FDA να δώσει πλήρη άδεια στο εμβόλιο των Pfizer και BioNTech κατά του κορωνοϊού, η εταιρία ζητά την έγκριση μιας τρίτης, ενισχυτικής, δόσης του εμβολίου.

Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Twitter ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά. Η διαδικασία της αίτησης για τη χορήγηση και τρίτης δόσης εμβολίου στον FDA αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Η Pfizer ζητά να επιτραπεί η χορήγηση μιας ακόμη δόσης του εμβολίου κατά του κορωνοϊού σε όλους τους πολίτες από 16 ετών και άνω.

Based on Phase 3 data, we’ve initiated submission of a supplemental Biologics License Application to @US_FDA for approval of a third (or #booster) dose of our #COVID19 vaccine: https://t.co/W7vwaMD9j2

— AlbertBourla (@AlbertBourla) August 25, 2021