Καλοκαιρινά φρούτα- οφέλη: Ποια έχουν τις περισσότερες βιταμίνες

Ορισμένα φρούτα διαθέτουν μια τεράστια ποσότητα βιταμινών, μετάλλων και φυτικών ινών που δεν μπορούμε να απορροφήσουμε από τα καθημερινά μας γεύματα. Αυτά τα φρούτα βοηθούν στη διαδικασία πέψης, ενισχύουν την ψυχική υγεία και είναι ευεργετικά για την καρδιά. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα διαφορετικά χρώματα των φρούτων παρουσιάζουν μια σειρά από οφέλη για την υγεία.

Υπάρχουν πολλά νόστιμα καλοκαιρινά φρούτα με βιταμίνη C, με άφθονη ποσότητα φυτικών ινών, βιταμινών, μετάλλων και άλλων θρεπτικών συστατικών, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση της σωματικής αλλά και ψυχικής υγείας. Η ποσότητα της βιταμίνης C ποικίλλει από το ένα φρούτο στο άλλο, αλλά πολλά καλοκαιρινά φρούτα είναι γεμάτα με αυτή την βιταμίνη, αλλά και με πολλά άλλα θρεπιτικά συστικά.

Καλοκαιρινά φρούτα με βιταμίνη C

Φράουλες

Οι φράουλες έχουν εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Προσφέρουν φυσική προστασία από τον ήλιο και σας εμποδίζουν να αρρωστήσετε. Οι φράουλες έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταμίνες Α, Ε, Β, μαγγάνιο και απαραίτητα φλαβονοειδή που σας προστατεύουν από κυτταρικές μεταλλάξεις και καρκίνους .

Σμέουρα

Τα σμέουρα συγκαταλέγονται στα φρούτα με τις περισσότερες φυτικές ίνες. Είναι επίσης εξαιρετικά συμπυκνωμένα σε βιταμίνες B και C, σίδηρο και χαλκό. Αποτελούν μια υπέροχη πηγή μαγγανίου, η οποία έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές λειτουργίες προστατεύοντας από τις ελεύθερες ρίζες. Επιπλέον, τα σμέουρα περιέχουν υψηλά επίπεδα ανθοκυανίνης, που σας προστατεύουν απέναντι σε νευρολογικές διαταραχές καθώς και στην ανάπυτξη όγκων.

Βατόμουρα

Τα βατόμουρα είναι ένα από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορείτε να φάτε. Έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και έχουν πολλές βιταμίνες και μέταλλα. Ένα φλιτζάνι βατόμουρα σας έχει 24% RDV για τη βιταμίνη C και 36% RDV της βιταμίνης Κ. Τα βατόμουρα περιέχουν επίσης μια ολόκληρη λίστα φυτοχημικών όπως ανθοκυανίνη, φλαβονολικές, ρεσβερατρόλες και τανίνες που μπορούν να προστατεύσουν από φλεγμονές, καρδιακές παθήσεις, Αλτσχάιμερ και καρκίνο.

Ακτινίδια

Τα ακτινίδια έχουν χαμηλές θερμίδες, υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και τεράστια ποικιλία βιταμινών και μετάλλων. Ένα ακτινίδιο μεσαίου μεγέθους περιέχει λιγότερες από 60 θερμίδες και είναι γεμάτο με φυτικές ίνες, βιταμίνες Α και Ε, καθώς και βιταμίνες Β όπως θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, φολικό οξύ και νιασίνη. Τα ακτινίδια όμως είναι διάσημα για την πλούσια συγκέντρωση βιταμίνης C και βιταμίνης Κ. Η αύξηση της πρόσληψης βιταμίνης Κ μπορεί να προωθήσει την καλύτερη ανάπτυξη των οστών και την ταχύτερη επούλωση των πληγών.

Παπάγια

Η παπάγια μπορούν να καταναλωθεί ωμή ή μαγειρεμένη. Η σάρκα της έχει έντονο πορτοκαλί χρώμα με γλυκόξινη γεύση. Η παπάγια έχει εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες Α, C, φυλλικό οξύ και άλλα φυτοχημικά, τα οποία την καθιστούν ως ένα ισχυρά αντιβακτηριακό, αντικαρκινικό και αντιφλεγμονώδες φρούτο. Είναι γνωστό ότι περιέχει παπαΐνη, ένα ένζυμο που μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία γαστρεντερικών παθήσεων.

Πεπόνι

Ένα φλιτζάνι με κομμάτια από πεπόνι πέχει περίπου 30 mg βιταμίνης C. Το πεπόνι έχει επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και είναι μια καλή πηγή πολλών βιταμίινών του συμπλέγματος Β και της βιταμίνης Κ.

Καρπούζι

Το καρπούζι είναι ένα από τα κατεξοχήν καλοκαιρινά φρούτα με βιταμίνη C. Το καρπούζι περιέχει βιταμίνη C και λυκοπένιο, τα οποία είναι φυσικά αντιοξειδωτικά και προστατεύουν το δέρμα από τις βλαβερές συνέπειες των ελεύθερων ριζών. Εκτός από τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες, η βιταμίνη C προάγει τη σύνθεση του κολλαγόνου απαραίτητο για τη διατήρηση της ελαστικότητας και της ενυδάτωσης του δέρματος. Το λυκοπένιο και το β-καροτένιο βοηθούν στην προστασία από τα ηλιακά εγκαύματα και το β-καροτένιο μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη της ψωρίασης.