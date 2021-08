Πέτρος Ιμβριος me too: “Όλες οι γυναίκες θυμήθηκαν ξαφνικά ότι κάτι τους έχει συμβεί”

Πέτρος Ιμβριος me too: Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή "Καλοκαίρι #Not"

Προκαλεί αντιδράσεις ο τραγουδιστής Πέτρος Ιμβριος με την τοποθέτησή του σχετικά με το #MeToo, στην εκπομπή “Καλοκαίρι #Not”, στην οποία επίσης μίλησε για τις πρόσφατες φωτιές στη χώρα και το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Για το #ΜeΤoo μεταξύ άλλων ανέφερε πως δεν συμφωνεί με την παραγραφή του αδικήματος ωστόσο, σχολίασε πως “ξαφνικά θυμήθηκαν όλες ότι κάτι τους έχει συμβεί”. Συγκεκριμένα ο τραγουδιστής είπε: “Ξέρεις, τώρα όλες οι γυναίκες ξαφνικά θυμήθηκαν ότι κάτι τους έχει συμβεί. Βέβαια θα μου πεις ναι, μην είσαι ηλίθιος, μπορεί να σκεφτόταν ότι αν το έλεγε τότε θα υπήρχε πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να βρει ακριβώς και ψάξει ακριβώς τι έχει συμβεί στην κάθε περίπτωση. Όπως δεν συμφωνώ με την παραγραφή. Τι σημαίνει; Κάποια κοπέλα την βίασαν πριν από 20 χρόνια και λέει έχει παραγραφεί. Τι σημαίνει αυτό;” Μιλώντας για τις πυρκαγιές και για το βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, o Πέτρος Ίμβριος δήλωσε: “Αυτό που ήθελα να περάσω ήταν το εξής: πάρτε τη ζωή σας στα χέρια σας. Αν έβρισκα κάποιον ο οποίος θα προσπαθούσε να βάλει φωτιά στο διπλανό δάσος, δεν ξέρω τι θα έκανα. Προσπαθούσα να οργανώσω λίγο τους γείτονες να μπορέσουμε να κάνουμε περιπολίες”. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη P⃣E⃣T⃣R⃣O⃣S⃣ I⃣M⃣V⃣R⃣I⃣O⃣S⃣ (@petrosimvrios) Tέλος, για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, ανέφερε: “Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός να κάνει ή να μην κάνει το εμβόλιο. Εγώ αρνητής του εμβολίου δεν υπήρξα ποτέ, υπήρξα όμως σκεπτικιστής του εμβολίου. Δεν σου κρύβω είχα κλείσει μια φορά ραντεβού για να κάνω το εμβόλιο και το ανέβαλα, αλλά τελικά έκανα και τις δύο δόσεις. Δόξα τω Θεώ, ουρά δεν έβγαλα, δόντια περίεργα, τρίχες στο κορμί μου δεν έχω βγάλει. Πρέπει όμως να μην μας κλείνουν τα μαγαζιά, πρέπει να μην μας κάνουν ρατσιστές. Τι σημαίνει μαγαζί εμβολιασμένων; Δηλαδή οι άλλοι τι είναι; Λεπροί;”