Απόδημος ελληνισμός: Μια γιορτή ελληνικού φαγητού

Το ετήσιο γαστρονομικό φεστιβάλ «Taste of Greektown» αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής κουζίνας και του πολιτισμού στο Σικάγο. Θα πραγματοποιηθεί στην πιο ελληνική γειτονιά της πόλης, το Γκρίκταουν (Greektown), στο τέλος του μήνα και συγκεκριμένα από τις 27 έως τις 29 Αυγούστου, με τη συμμετοχή ομογενειακών ελληνικών εστιατορίων, μπαρ αλλά και έναν διαγωνισμό έκπληξη. Οι λάτρεις του μεσογειακού πολιτισμού και ιδιαίτερα της ελληνικής κουζίνας θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν ελληνικά φαγητά και γλυκά από τις ελληνικές επιχειρήσεις της περιοχής.

Το 31ο ετήσιο «Taste of Greektown» θα περιλαμβάνει ελληνική ζωντανή μουσική καθημερινά από τις 4 έως τις 10 το βράδυ ενώ συγκροτήματα και DJ’s θα εμφανιστούν στη σκηνή. Το απόγευμα του Σαββάτου θα διεξαχθεί ο 4ος ετήσιος διαγωνισμός «Gyro Eating» που χρηματοδοτείται από τη Devanco Foods και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις 4 το απόγευμα. Τα ελληνικά εστιατόρια που θα συμμετέχουν στο «Taste of Greektown» είναι το «9 Muses bar & Grill», το «Spectrum Bar & Grill», το εστιατόριο «Αθηνά», το ζαχαροπλαστείο «Artopolis Bakery», «Cafe and Agora». Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 27 Αυγούστου μέχρι τις 10 το βράδυ, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή θα γίνουν από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ.

Πηγή: Εθνικός Κήρυξ