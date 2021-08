Ταλιμπάν εκτελέσεις: Η βάρβαρη δολοφονία Αφγανού κωμικού

Ένα παλαιότερο βίντεο αναδημοσιεύει η βρετανική Daily Mail. Πρόκειται για τη στιγμή που Αφγανός κωμικός συλλαμβάνεται από μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος, προκειμένου στη συνέχεια να βρει τον θάνατο από το εκτελεστικό τους απόσπασμα. Οι Ταλιμπάν παραδέχτηκαν στα τέλη Ιουλίου ότι σκότωσαν τον Φεϊζάλ Μοχάμαντ, έναν Αφγανό αστυνομικό που είχε γίνει δημοφιλής από τα χιουμοριστικά του βίντεο στο διαδίκτυο, μετά την συγκίνηση που προκάλεσε στο Αφγανιστάν η δημοσίευση εικόνων που έγιναν viral και τον εμφανίζουν να γρονθοκοπείται από τους ισλαμιστές αντάρτες και έπειτα να επιδεικνύουν το πτώμα του. Στη νότια αφγανική επαρχία Κανταχάρ, λίκνο του κινήματος των Ταλιμπάν, όπου ζούσε, ο Φεϊζάλ Μοχάμαντ ήταν περισσότερο γνωστός ως κωμικός παρά ως αστυνομικός, με το όνομα «Χάσα Ζούαν», με το οποίο εμφανιζόταν σε βίντεο στο διαδίκτυο.

Πριν από μερικούς μήνες όμως βρέθηκε στο επίκεντρο ενός άλλου, τραγικού βίντεο που έγινε viral: Σε αυτό ο Μοχάμαντ εμφανίζεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα, πλαισιωμένος από δύο μαχητές Ταλιμπάν, ο ένας εκ των οποίων τον χτυπά με δύο δυνατά χαστούκια, ενώ αυτός φαίνεται να θέλει να προσπαθήσει να κάνει τους φρουρούς του να γελάσουν. Λίγο αργότερα, δημοσιεύτηκε ένα άλλο βίντεο που δείχνει έναν αντάρτη να διασκεδάζει με ένα πτώμα, που αναφέρθηκε ότι ήταν του Μοχάμαντ, ενώ ένας άλλος αντάρτης παρακολουθεί.

Σύμφωνα με τον αφγανικό τύπο, ο Μοχάμαντ απομακρύνθηκε βίαια από το σπίτι του από μια ομάδα ενόπλων τις μέρες της μουσουλμανικής γιορτής Ιντ αλ-αντχά. Αφού αρχικά αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στο θάνατο του Μοχάμαντ, μετά τη δημοσίευση των βίντεο οι Ταλιμπάν παραδέχτηκαν ότι μαχητές τους τον σκότωσαν. «Ήταν ένας εν ενεργεία αστυνομικός υπεύθυνος για το θάνατο πολλών ανθρώπων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ. «Δεν ήταν ένας κωμικός, πολέμησε εναντίον μας σε πολλές μάχες. Προσπάθησε να διαφύγει, αναγκάζοντας τους άνδρες μας να τον πυροβολήσουν», πρόσθεσε.

Ο Σαϊλάμπ, ένας αστυνομικός της Κανταχάρ, ο οποίος είχε τοποθετηθεί μαζί με τον Μοχάμαντ στο πόστο ενός σημείου ελέγχου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Μοχάμαντ δεν συμμετείχε ποτέ του σε μάχες και ήταν περισσότερο γνωστός μεταξύ των συναδέλφων του για το ταλέντο του ως κωμικός παρά ως αστυνομικός. «Ο γιος του μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι οι Ταλιμπάν ήρθαν στο σπίτι του και τον πήραν», είπε ο Σαϊλάμπ. «Την επόμενη μέρα, το πτώμα του βρέθηκε με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη του».

Το βίντεο της σύλληψης του και η ανακοίνωση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η βάρβαρη και παράλογη δολοφονία του σόκαρε τους Αφγανούς και τους υπενθύμισε ότι οι Ταλιμπάν δεν έχουν καμία ανοχή», τόνιζε πριν από μερικούς μήνες ένας χρήστης με ανάρτηση στο twitter. «Οι Ταλιμπάν εναντιώνονται στο ταλέντο (…), θέλουν το Αφγανιστάν να είναι η χώρα βίαιων ανθρώπων που δεν γελούν ποτέ», σύμφωνα με άλλο tweet. Οι Ταλιμπάν κατηγορούνται ότι κρύβονται πίσω από ένα κύμα στοχευμένων δολοφονιών τους τελευταίους μήνες, με θύματα κυρίως αξιωματούχους, δημοσιογράφους, δικαστές και ακτιβιστές μη κυβερνητικών οργανώσεων.

This is Nazar Mohammad, known online as Khasha Zwan. He posted Tik Toks making fun of the Taliban.

On July 22, 2021, Taliban fighters abducted Mohammad from his home in southern Kandahar, beat him, and then shot him multiple times. (src:HRW)

Still think the Taliban are based? pic.twitter.com/h5kS2kq4oY

