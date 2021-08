Εκπρόσωπος Ταλιμπάν Mega: Ένοπλη αντίδραση αν οι Αμερικανοί δεν αποχωρήσουν

Την πρώτη συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο έδωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Δρ Σουάιλ Σαχίν. Μιλώντας στο Mega και τον Γιάννη Μούτσιο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σύρραξης με τους Αμερικανούς σε περίπτωση που δεν αποχωρήσουν από τη χώρα στα τέλη Αυγούστου, ενώ μιλά και για την τύχη των γυναικών στη χώρα του.

Έχουμε την πρόθεση να δημιουργήσουμε ένα έθνος ελευθερίας, ανεξαρτησίας και ειρήνης για τον λαό του Αφγανιστάν. Οι άνθρωποί μας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να επικεντρωθούν στην ανοικοδόμηση της χώρας μας. Είναι πράγματι μια εκπληκτική φάση στην οποία οι άνθρωποί μας περιμένουν τα τελευταία 20 χρόνια, σε μία περίοδο κατά την οποία θυσίασαν τη ζωή τους και τα υπάρχοντά τους προκειμένου να επιτύχουν την ανεξαρτησία τους, ωστόσο τα ξένα στρατεύματα έχουν αποχωρήσει μερικώς… Ελπίζουμε να αποσυρθούν τηρώντας την προβλεπόμενη προθεσμία, έτσι ώστε ο λαός του Αφγανιστάν να αποκτήσει την πλήρη ανεξαρτησία του και να ξεκινήσει τη νέα του ζωή, σε αυτή τη νέα φάση.

Θα πρέπει να απομακρυνθούν! Αν δε φύγουν, τότε αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση. Η παραβίαση αυτή θα προκαλέσει αντίδραση και εξαρτάται από την απόφαση της ηγεσίας μας, τι είδους αντίδραση θα επιδείξουμε απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις.

Αυτό εξαρτάται από την απόφαση που θα πάρει η ηγεσία μας. Όλα είναι πιθανά! Εξαρτάται από την απόφαση της ηγεσίας μας, και έπειτα οι στρατιώτες μας και οι στρατιωτικοί διοικητές θα την εφαρμόσουν. Οι Αμερικανοί και οι άλλες ξένες δυνάμεις παραβιάζουν την προθεσμία που έχουν εξαγγείλει!

Υπάρχουν αναφορές στο πεδίο πώς οι Ταλιμπάν στα σημεία ελέγχου γύρω από το αεροδρόμιο εμποδίζουν τους πολίτες -τόσο τους Αφγανούς όσο και άλλων εθνικοτήτων, να περάσουν τις πόρτες του αεροδρομίου. Θα μπορούσαν οι Ταλιμπάν να διευκολύνουν την ασφαλή διέλευση των ευρωπαίων πολιτών από το Αφγανιστάν;

Τα σημεία ελέγχου έχουν στηθεί για δύο διαφορετικούς λόγους: Πρώτον, είναι για να επιτραπεί η είσοδος μόνο σε εκείνους που διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα και για να παρεμποδιστούν εκείνοι χωρίς έγγραφα. Δεύτερον, για να αποτρέψουμε οποιοδήποτε μέλος του ISIS, το οποίο είναι μεταμφιεσμένο σε πολίτη μιας ξένης χώρας, να προκαλέσει κάποιο σαμποτάζ, μέσα και ανάμεσα στο πλήθος που βρίσκεται στο αεροδρόμιο.

Θα έχουν όλα τα δικαιώματα πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην εργασία. Η μόνη αλλαγή που θα προκύψει θα είναι η χρήση του χιτζαμπ. Θα πρέπει να φοράνε το χιτζαμπ. Θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, όπως οι γυναίκες στις υπόλοιπες χώρες. Το ίδιο θα συμβεί και στην δική μας χώρα.

