Σατανιστική τελετή: Δελτίο ειδήσεων διακόπηκε… αιφνιδίως

Οι τηλεθεατές της Αυστραλίας είδαν στα ξαφνικά… ένα τελετουργικό Σατανιστών αυτή την εβδομάδα, όταν μια είδηση που μεταδιδόταν από τηλεοπτικό σταθμό, διακόπηκε για να παρουσιαστεί μια σατανιστική τελετή. Ο σταθμός μετέδιδε ένα βίντεο για τα σκυλιά της αστυνομίας, με τα συνηθισμένα κανονικά βίντεο.

Προς το τέλος, ωστόσο, το βίντεο κόπηκε με ένα πλάνο δύο δευτερολέπτων που έδειχνε ένα τελετουργικό που περιελάμβανε τη φράση «Χαίρε Σατανά», όπως φαίνεται στο βίντεο από το Media Watch του ABC. Η παρουσιάστρια ειδήσεων, Ιβόν Γιονγκ κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της αφού τελείωσε το βίντεο. Μετά από μια σύντομη παύση, προχώρησε αμέσως στην επόμενη είδηση.

Παραμένει άγνωστο τι συνέβη.

ABC's satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM

— Media Watch (@ABCmediawatch) August 19, 2021