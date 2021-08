Σαρία Ταλιμπάν – τι είναι: Ο απάνθρωπος “νόμος” που κάνει τις γυναίκες να τρέμουν

Η ταχεία επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στο Αφγανιστάν έχει πυροδοτήσει νέους φόβους σχετικά με την ακραία ερμηνεία του νόμου της Σαρία από τους αδίστακτους ισλαμιστές μαχητές που θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Οι Αφγανοί προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα με κάθε κόστος, όπως αποτυπώθηκε και στις σοκαριστικές σκηνές που καταγράφηκαν στο κεντρικό αεροδρόμιο της Καμπούλ, λόγω του τρόμου τους για την επόμενη ημέρα στη χώρα υπό το νέο καθεστώς. Πολλοί άνθρωποι δεν εμπιστεύονται τους Ταλιμπάν και φοβούνται ότι η κυριαρχία τους θα είναι βίαιη και καταπιεστική. Αλλά σε συνέντευξη Τύπου, ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν είπε ότι η ομάδα είναι τώρα προσηλωμένη στα δικαιώματα των γυναικών στο πλαίσιο της Σαρία – ένας θρησκευτικός νόμος που αποτελεί μέρος της ισλαμικής παράδοσης.

#Afghanistan: These two women were turned away from their work by #Taliban. “The Taliban haven’t changed in 20 years but we are not the woman of 20 years ago, we want our full rights and we want the world to hear and help us.” pic.twitter.com/fOEgsZrahe

— Fazila Baloch🌺☀️ (@IFazilaBaloch) August 22, 2021