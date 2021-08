Άσεμνο άγαλμα σε εκκλησία: Viral το ξυλόγλυπτο στο Χέρεφορντ

Για πολλά χρόνια ήταν κρυμμένο ανάμεσα στα δοκάρια και περνούσε απαρατήρητο από το ποίμνιο που καθόταν από κάτω. Πριν από λίγο καιρό όμως, η εικόνα ενός σκαλιστού αγάλματος στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στο Χέρεφορντ έγινε viral. Πρόκειται για ένα άσεμνο ξυλόγλυπτο στο οποίο ένας άντρας κρατά τα πόδια του σε στάση όπου μας δείχνει τα γεννητικά του όργανα. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Reddit και πολύ γρήγορα προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες.

Πλέον κοινοποιείται από χιλιάδες άτομα σε πλατφόρμες, όπως το Twitter και το Facebook, ενώ μέχρι και η ιστοσελίδα Snopes χρειάστηκε να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά του.

I googled this to make sure it was true and it gets better. He has been given the nickname Seamus O'Toole. https://t.co/zFPlqXfzcE

— Lou Robinson (@LouoftheVille) August 2, 2021