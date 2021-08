Αφγανιστάν – Τουρκία: Επικοινωνία Μισέλ – Ερντογάν για την «κοινή πρόκληση»

Κοινή πρόκληση για την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τις δραματικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα, Κυριακή, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με επίκεντρο την ασφαλή απομάκρυνση ξένων υπηκόων και Αφγανών πολιτών, καθώς και την υποστήριξη ευάλωτων Αφγανών. «Συζήτησα τις πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν με τον Ταγίπ Ερντογάν. Μία κοινή πρόκληση τόσο για την Τουρκία όσο και για την ΕΕ» αναφέρει ο Σαρλ Μισέλ σε ανάρτησή του στο Twitter, κάνοντας λόγο για «πλήρη κατανόηση σχετικά με την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφαλής έξοδος των υπηκόων, του τοπικού προσωπικού και των οικογενειών και να διασφαλιστεί η υποστήριξη για τους ευάλωτους Αφγανούς και τις κοινότητες υποδοχής στην περιοχή».

Ο Ταγίπ Ερντογάν έχει πολλαπλές συνομιλίες με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων υπό το φως της χαοτικής διαδικασίας απομάκρυνσης ξένων υπήκοων και Αφγανών πολιτών από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, καθώς και εν όψει του ενδεχομένου μαζικής εξόδου προσφύγων. Ως προς την πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ερντογάν φέρεται να ζήτησε, βάσει ανακοίνωσης της τουρκικής προεδρίας, να ενισχυθεί η συνεργασία στο προσφυγικό, με βάση την κατανόηση και τα αμοιβαία συμφέροντα. Είπε ακόμη ότι η πίεση στο προσφυγικό έχει ήδη φτάσει σε υψηλά επίπεδα, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο και αυτή η κατάσταση θα αποτελέσει μια σοβαρή πρόκληση για όλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, βασικό θέμα συζήτησης ήταν οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν και οι προσφυγικές ροές που ενδέχεται να προκύψουν. Οι δύο ηγέτες αναγνώρισαν ότι Ελλάδα και Τουρκία αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο προσφυγικών πιέσεων.

Στο πεδίο των πολιτικών εξελίξεων στο Αφγανιστάν, κατόπιν συνομιλίας του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, χθες, Σάββατο, ο Ερντογάν ζήτησε να υιοθετηθεί μία «προοδευτική» προσέγγιση απέναντι στους Tαλιμπάν, αντί να τεθούν «σκληροί όροι», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. «Πρέπει να διατηρήσουμε ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους Ταλιμπάν και να ακολουθήσουμε μία σταδιακή προσέγγιση, αντί μίας προσέγγισης που θα βασίζεται σε σκληρούς όρους» δήλωσε ο Ερντογάν, βάσει της ανακοίνωσης.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαιρέτισε τις συνομιλίες ανάμεσα στους Ταλιμπάν και πρώην αξιωματούχους του Αφγανιστάν θεωρώντας τις «ελπιδοφόρες». «Θεωρούμε προς το παρόν τα μετριοπαθή μηνύματα των Ταλιμπάν θετικά, αλλά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα προσαρμοσθεί όχι στα λόγια τους, αλλά στις πράξεις τους» είπε ο ίδιος.

