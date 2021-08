Πρόσφυγες από Αφγανιστάν: Σε Κόσοβο, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία το Σαββατοκύριακο

Σε Αλβανία, Κόσοβο και Βόρεια Μακεδονία αναμένεται να μεταφερθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο Αφγανοί που έχουν συνεργαστεί με αμερικανικές ή διεθνείς αποστολές. Πάντως περίπου 12.000 ξένοι και Αφγανοί που εργάζονται για πρεσβείες και διεθνείς οργανώσεις αρωγής έχουν απομακρυνθεί από την Κυριακή από το Αφγανιστάν από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Guardian» ορισμένοι Αφγανοί, κυρίως άμαχοι που έχουν συνεργαστεί με αμερικανικές ή διεθνείς αποστολές στη χώρα, θα προστατευτούν προσωρινά στην Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ η αμερικανική βίζα τους βρίσκεται υπό επεξεργασία. Οι τρεις βαλκανικές χώρες, οι οποίες πρόκειται να λάβουν συμφωνημένο αριθμό Αφγανών από αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι οι πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που δεσμεύτηκαν για συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Παρόμοια προγράμματα προγραμματίζονται για την Κολομβία, την Ουγκάντα και το Κατάρ.

#VIDEO: A small Afghan child was pulled over a wall to US soldiers at #Kabul airport as thousands attempted to flee following the Taliban's takeover of #Afghanistan. (Warning: distressing) pic.twitter.com/tugO3flzOx — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) August 20, 2021

Διστακτικές οι ευρωπαϊκές χώρες να δεχτούν Αφγανούς πρόσφυγες

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να υποδεχτούν 10.000 άτομα από το Αφγανιστάν, ενώ η Αυστραλία θα υποδεχτεί 3.000 στο πλαίσιο ενός υπάρχοντος προγράμματος. Το Τατζικιστάν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είναι έτοιμο να στεγάσει 100.000 εκτοπισμένους από τη γειτονική του χώρα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δίστασαν να δεσμευτούν να δεχτούν συγκεκριμένο αριθμό Αφγανών προσφύγων, εκτός από εκείνους που συνεργάστηκαν με τις δικές τους υπηρεσίες, εν μέσω ανησυχιών για επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015. Η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, είπε σε συναδέλφους του κόμματος ότι η χώρα της θα πρέπει να δεχτεί περίπου 10.000 άτομα που είναι σε κίνδυνο, από το Αφγανιστάν, ενώ τόνισε ότι η πλειοψηφία των προσφύγων θα πρέπει να στεγαστούν σε γειτονικές χώρες.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις προηγούμενες συμφωνίες για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και να βοηθήσει τις γειτονικές χώρες. Αναφερόμενος σε μια συμφωνία του 2016, σύμφωνα με την οποία οι «παράτυποι» μετανάστες που φτάνουν στην ΕΕ μπορούν να σταλούν πίσω στην Τουρκία με αντάλλαγμα βοήθεια, ο Ερντογάν προέτρεψε τους γείτονές του να «τηρήσουν ειλικρινά τις δεσμεύσεις τους». Τώρα που υπάρχει ο φόβος για τις αυξημένες αφίξεις Αφγανών, οι Βρυξέλλες θα πρέπει να βοηθήσουν τις γειτονικές χώρες όπως το Ιράν να αντιμετωπίσουν τυχόν νέες μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων, είπε ο Ερντογάν.

Ένα νέο κύμα μετανάστευσης είναι αναπόφευκτο εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα στο Αφγανιστάν και στο Ιράν

«Ένα νέο κύμα μετανάστευσης είναι αναπόφευκτο εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα στο Αφγανιστάν και στο Ιράν», δήλωσε ο Ερντογάν στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όπως αναφέρεται στη Guardian, η Αθήνα έχει ήδη πει ότι μπορεί να στείλει Αφγανούς που φτάνουν στις ακτές της πίσω στην Τουρκία, την οποία θεωρεί ως «ασφαλή» χώρα για τους μετανάστες. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ένα σχέδιο εγκατάστασης που θα μπορούσε να προσφέρει καταφύγιο σε 20.000 Αφγανούς πρόσφυγες τα επόμενα χρόνια, με επίκεντρο τις γυναίκες, τα παιδιά και τις θρησκευτικές μειονότητες. Ο Καναδάς έχει δεσμευτεί να επανεγκαταστήσει τον ίδιο αριθμό.

Τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το Αφγανιστάν από την Κυριακή

Σημειώνεται πως τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το Αφγανιστάν μέσω του αεροδρομίου της Καμπούλ από την έναρξη μιας πολυτάραχης προσπάθειας διάσωσης την περασμένη Κυριακή. Πρόκειται για ένα μείγμα δυτικών κυβερνητικών υπαλλήλων και εργαζομένων σε οργανισμούς βοήθειας, καθώς και Αφγανών κατοίκων που έχουν συνεργαστεί με δυτικές κυβερνήσεις ή τις υπηρεσίες τους ή θεωρούνται ότι κινδυνεύουν ιδιαίτερα λόγω της φύσης της εργασίας τους, όπως δημοσιογράφοι, μεταφραστές ή ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Several NATO countries pressed for evacuations from Kabul to continue beyond the current U.S. deadline of Aug. 31, as many people seeking safe passage following the Taliban's takeover of Afghanistan are stuck outside the airport https://t.co/LlTZk3Jmls — Reuters (@Reuters) August 21, 2021

Ποιες χώρες έχουν απομακρύνει άτομα από το Αφγανιστάν

Η πλειοψηφία, περίπου 7.000, μεταφέρθηκε από την Καμπούλ με φορτηγά αεροσκάφη από τον αμερικανικό στρατό. Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι είχε βγάλει περίπου 1.200 άτομα από τη χώρα μέχρι το πρωί της Τετάρτης, ενώ ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας δήλωσε την Παρασκευή το απόγευμα ότι είχε μεταφέρει περίπου 1.700 άτομα σε ασφαλές μέρος.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της Guardian, πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η χώρα του έχει βγάλει 550 άτομα έξω από το Αφγανιστάν μέχρι στιγμής, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία λένε ότι έχουν απομακρύνει περίπου 500 άτομα η καθεμιά. Άλλα εθνικά κράτη που περιλαμβάνονται στην προσπάθεια εκκένωσης περιλαμβάνουν την Αυστραλία, τον Καναδά, την Τσεχία, τη Δανία, την Πολωνία και την Ελβετία.

Αντιμέτωπες οι χώρες με μια ακόμα προσφυγική κρίση;

Η υπηρεσία προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι περισσότεροι από 550.000 Αφγανοί έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά από τον Ιανουάριο, έναντι 3 εκατομμυρίων ανθρώπων που είχαν ήδη εκριζωθεί στην αρχή του έτους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, περίπου 300.000, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας την τελευταία εβδομάδα. Όμως, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αξιοσημείωτη έξοδος ανθρώπων από τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο, σύμφωνα με τη Guardian. Με τους Ταλιμπάν να έχουν κλείσει βασικά συνοριακά σημεία, το Πακιστάν να έχει οχυρώσει πρόσφατα τα σύνορά του με το Αφγανιστάν και την Τουρκία, που ήδη φιλοξενεί μια μεγάλη κοινότητα προσφύγων, θα είναι δύσκολο για πολλούς Αφγανούς να βρουν διέξοδο, σημειώνεται στο δημοσίευμα της Guardian, ενώ περαιτέρω καταστολή των Ταλιμπάν, οι ξηρασίες και η πορεία της πανδημίας Covid-19 θα μπορούσαν να αλλάξουν την κατάσταση τους επόμενους μήνες.