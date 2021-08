Καμπούλ – Αφγανιστάν τώρα: Η απελπισία συσσωρεύεται στο αεροδρόμιο, σπαρακτικές εικόνες

Την έναρξη μιας πολιτικής περιόδου σηματοδοτεί και επίσημα η πρόθεση των Ταλιμπάν να ανακοινώσουν νέο πλαίσιο διακυβέρνησης για το Αφγανιστάν εντός των επόμενων εβδομάδων. Τα νέα τους σχέδια γνωστοποίησε εκπρόσωπός τους, λίγες ημέρες αφότου δόθηκε η συνέντευξη Τύπου με την οποία έδωσαν ένα πρώτο στίγμα της διακυβέρνησής τους. «Νομικοί, θρησκευτικοί και ειδικοί στην εξωτερική πολιτική μεταξύ των Ταλιμπάν στοχεύουν να παρουσιάσουν το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος των Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν επεδίωξαν να παρουσιάσουν ένα πιο μετριοπαθές πρόσωπο μετά την ταχεία ανάληψη του ελέγχου της Καμπούλ την Κυριακή. Στο Αφγανιστάν, ωστόσο, οι σκηνές χάους δημιουργούν βαθιά ανησυχία, με τον κόσμο πανικόβλητο να τρέχει στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για διαφυγή και να ποδοπατείται.

Desperation While the parents can not enter to the #Kabul airport, they give their children to US and UK soldiers, hoping that they will have a better future. 1/2 #AfghanistanCrisis #Afghanishtan pic.twitter.com/lgnrNaIYnh

#Afghan parents passing their children to #Azerbaijani peacekeepers at the airport in #Kabul . They are saying in Azerbaijani "pass him to me, be careful on the barbed wire, easy, easy now…" pic.twitter.com/NAfDxpVEy2

The despair of waiting to leave home, because home will no longer be home. #Afghanistan . https://t.co/PcIfPZ66Lp pic.twitter.com/Giqxzvf43Y

Οι δυτικές δυνάμεις, την ίδια ώρα, εκφράζουν τον προβληματισμό τους για καταπάτηση βασικών δικαιωμάτων και ειδικά των ελευθεριών των γυναικών. Οι Ταλιμπάν έχουν, έως τώρα, δημιουργήσει ένα πλαίσιο ασάφειας γύρω από τα δικαιώματα των γυναικών. Έχουν διαμηνύσει ότι θα προβλέπονται δικαιώματα για τις γυναίκες εντός όμως των ορίων που υπαγορεύει το καθεστώς τους, δηλαδή της πιο σκληρής εκδοχής της σαρία. Κατά την περίοδο διακυβέρνησής τους, από το 1996 έως το 2001, οι Ταλιμπάν απέκλειαν τις γυναίκες από εκπαίδευση και εργασία, ενώ τις υποχρέωναν να φορούν μπούρκα που κάλυπτε ολόκληρο το πρόσωπό τους.

Look at the American soldiers at Kabul airport shooting at women and children pic.twitter.com/nkaKjIFGi1

Η απελπισία στο αεροδρόμιο της Καμπούλ συσσωρεύεται, καθώς νέες σκηνές χάους κάνουν τον γύρο του κόσμου, με πρωταγωνιστές παιδιά, γυναίκες και άνδρες να ποδοπατούνται στην προσπάθειά τους να φτάσουν μέχρι εκεί, ώστε να αποχωρήσουν με κάθε διαθέσιμο τρόπο από το Αφγανιστάν. Μπορεί οι Ταλιμπάν να υποσχέθηκαν ότι θα τηρήσουν την υπόσχεσή τους να παρέχουν στις ξένες δυνάμεις την πλήρη υποστήριξή τους στην απομάκρυνση των υπηκόων τους από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, ωστόσο το χάος συνεχίζεται. Η απόγνωση των ανθρώπων που θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα, είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, κάτι που φαίνεται και στις αντιδράσεις τους.

The most touching photos u will see from Kabul ( Afghanistan today) #PrayForAfghanistan . pic.twitter.com/OdGZfyRFHV

Οι σκηνές αυτές εκτυλίσσονται καθώς τα Ηνωμένα Εθνη προειδοποίησαν πως οι Ταλιμπάν διεξάγουν στοχευμένες έρευνες για Αφγανούς που συνεργάστηκαν με την πρώην κυβέρνηση ή με ξένες δυνάμεις. Κάποια χαρακτηριστικά πλάνα που τραβήχτηκαν από τη βόρεια πύλη του αεροδρομίου «Χαμίντ Καρζάι», δείχνουν οικογένειες να έχουν πέσει στο έδαφος, την ώρα που οι συγκεντρωμένοι απομακρύνονταν από τις πύλες εισόδου. Για να γίνει αυτό, οι στρατιώτες έριξαν καπνογόνα και πυροβόλησαν στον αέρα. To αποτέλεσμα ήταν πολλά παιδιά να ποδοπατηθούν, φωνάζοντας απεγνωσμένα για βοήθεια.

Τα συγκεκριμένα πλάνα είναι τα τελευταία από μια σειρά βίντεο που προέρχονται από το αεροδρόμιο και περιλαμβάνουν μητέρες να πετούν τα μωρά τους μέσα από τα συρματοπλέγματα, γυναίκες να μαστιγώνονται από τους Ταλιμπάν και κόσμος να χάνει τη ζωή του, πέφτοντας από τα αεροπλάνα που φεύγουν από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Σε ένα άλλο βίντεο που δείχνει συγκεντρωμένο πλήθος κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ένας άνδρας φαίνεται να παραδίδει το παιδί του σε έναν στρατιώτη, προκειμένου αυτό να γλιτώσει. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι τα στρατεύματα δεν απομακρύνουν τα παιδιά χωρίς τις οικογένειές τους, ενώ όσοι δεν μπορούν να διαφύγουν, καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να τα καταφέρουν συγγενικά τους πρόσωπα, ιδίως τα παιδιά.

Οι περισσότεροι Αφγανοί δεν μπορούν να φύγουν από την πατρίδα τους και εκείνοι που μπορεί να κινδυνεύουν «δεν έχουν σαφή τρόπο διαφυγής», δήλωσε σήμερα η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Η Σαμπία Μαντού, εκπρόσωπος της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), επανέλαβε την έκκληση της υπηρεσίας στις γειτονικές χώρες να κρατήσουν ανοικτά τα σύνορά τους, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να ζητήσουν άσυλο υπό το φως αυτού που αποκάλεσε «κρίση σε εξέλιξη». «Η συντριπτική πλειονότητα των Αφγανών δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα μέσω συνηθισμένων διαύλων», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη. «Μέχρι σήμερα, εκείνοι που μπορεί να κινδυνεύουν δεν έχουν σαφή τρόπο διαφυγής».

The Haqqani’s were also in the Doha talks where US Pres envoy was negotiating with terrorists – they’re now leading the so-called talks w the Afghan govt which are a sham – they want 100 percent power & the Taliban flag flying over Afghanistan on 9/11 https://t.co/k9j0pbLK0J

Υπήρξαν μόνο «μικρής κλίμακας κινήσεις» Αφγανών που διασχίζουν τα σύνορα προς το Πακιστάν και το Ιράν, είπε η Μαντού. Οι δύο χώρες φιλοξενούν ήδη το 90% των 2,6 εκατ. Αφγανών προσφύγων που έχουν καταγραφεί αφότου έφυγαν από την πατρίδα τους τις τελευταίες δεκαετίες. Τουλάχιστον 18.000 άνθρωποι έχουν αναχωρήσει από την Καμπούλ αφότου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, το οποίο δεσμεύθηκε να διπλασιάσει τις προσπάθειες απομάκρυνσης καθώς αυξάνονται οι επικρίσεις για τη διαχείριση της κρίσης από τη Δύση.

So you somehow got in the Kabul airport. You think everything is fine? Not quite.

Here is the ordeal of an Afghan family.

Four Instagram stories first. You sleep out in the cold at night and US soldiers keep aim at you #Afghanistan pic.twitter.com/bhqzvPOHKy

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 21, 2021