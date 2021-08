Τσιτσιπάς- Σινσινάτι Όπεν: Προκρίθηκε με ανατροπή στα ημιτελικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 2-1 σετ τον Λορέντζο Σονέγκο και είναι στα προημιτελικά του Σινσινάτι εκεί οπού περιμένει έναν εκ των Μπερετίνι και Αλιασίμ. Mε καλό τένις μετά το δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και κατάφερε να περάσει στα προημιτελικά του Σινσινάτι, κερδίζοντας με 2-1 σετ τον Λορέντζο Σονέγκο (5-7, 6-3, 6-4 σε 2 ώρες και 25 λεπτά).

O Έλληνας τενίστας αν και μπήκε «αναιμικά» στο πρώτο σετ, επιτρέποντας στον Ιταλό να κάνει μπρέικ και να πάρει προβάδισμα, έπαιξε ψυχωμένα στα επόμενα δύο και παρά το πάθος που έβγαζε ο αντίπαλός του, τον ανάγκασε σε αρκετά λάθη, για να κάνει τελικά την ανατροπή και να συνεχίσει στην διοργάνωση.

Win No.47 of 2021! 🌟@steftsitsipas comes from behind to defeat Sonego 5-7 6-3 6-4 and awaits Berrettini or Auger-Aliassime in the Cincinnati quarter-finals#CincyTennis pic.twitter.com/P5CYfwabbr

— Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2021