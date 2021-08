Λεβαντόφσκι Μπάγιερν – αποχώρηση: Ζήτησε να φύγει σύμφωνα με δημοσίευμα

Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που βοήθησε την Μπάγερν να κατακτήσει το Σούπερ Καπ Γερμανίας, κόντρα στο πρώην “σπίτι” του, την Ντόρτμουντ, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θέλει να δοκιμάσει νέες προκλήσεις στην καριέρα του. Έτσι, σύμφωνα με το «Sky Sports», ζήτησε από τη διοίκηση των Βαυαρών την αποχώρησή του από τον σύλλογο. Με την Μπάγερν, ο 32χρονος Πολωνός επιθετικός έχει κατακτήσει ό,τι τρόπαιο υπάρχει, από το 2014 μέχρι σήμερα, καταρρίπτοντας παράλληλα το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2023, ωστόσο δύσκολα -όπως όλα δείχνουν- θα παραμείνει έως τότε στην πρωταθλήτρια Γερμανίας.

Η διοίκηση, πάντως, δεν είναι διατεθειμένη να ακούσει προσφορές από άλλες ομάδες, οι οποίες δεν θα είναι κοντά στις απαιτήσεις της. Αυτές, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, είναι κοντά στα 117 εκατ. ευρώ. Δεδομένα, πάντως, αν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βγει στην αγορά, σίγουρα θα προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών κορυφαίων συλλόγων.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Robert Lewandowski wants a new challenge away from Bayern Munich but the club has valued him at more than £100m.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 19, 2021