Πάολα πρώην σύζυγος: Η ευχή για τα γενέθλιά του

Ο Φώτης Ζογλοπίτης είχε τα γενέθλιά του και η πρώην σύζυγός του, Πάολα του ευχήθηκε με έναν τρυφερό τρόπο. Οι δυο τους ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz και παρόλο που αποφάσισαν τελικά, να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, διατηρούν άψογες σχέσεις.

Στα γενέθλιά του, λοιπόν, η γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια του ευχήθηκε δημόσια αναρτώντας μία οικογενειακή τους φωτογραφία.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την αποφοίτηση της κόρης τους, Παολίνα και στην λεζάντα έγραψε: «Happy birthday @fotiszoglo ! Happy family: όταν η Παολίνα αποφοίτησε…..και διέπρεψε».

Δείτε το στιγμιότυπο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✯P Λ Ø L Λ✯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (@paola_official__)

Με ποια έχει σχέση ο Φώτης Ζογλοπίτης

Σύμφωνα με το Lοve it ο πρώην σύζυγος της Πάολας, Φώτης Ζογλοπίτης είναι ζευγάρι με πρώην παίκτρια του ριάλιτι του ΣΚΑΙ «House of Fame». Ο λόγος για την Άλεξ Μαντή. Μάλιστα, όπως τόνισε ο Μάνος Μαγιάτης, η Άλεξ Μαντή και ο Φώτης Ζογλοπίτης είναι αρκετά χρόνια μαζί. Χαρακτηριστικό είναι, πως η σπουδάστρια της μουσικής ακαδημίας «House of Fame» έχει πολύ καλές σχέσεις με την Πάολα, με την οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.