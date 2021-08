Αδύναμα μαλλιά βιταμίνες: Οι τροφές που θα πρέπει να καταναλώνουμε

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι τα πλούσια μαλλιά αποτελούν ένδειξη υγείας και ομορφιάς. Όμως, πολλές διατροφικές ανεπάρκειες συνδέονται με την τριχόπτωση. Ακόμη, παράγοντες όπως η ηλικία, η κληρονομικότητα και οι ορμόνες επηρεάζουν επίσης την ανάπτυξη των μαλλιών. Το κλειδί είναι η βέλτιστη πρόσληψη βιταμινών και θρεπτικών συστατικών, καθώς βοηθούν τα μαλλιά να είναι υγιή και πυκνά.

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι κάποιες συγκεκριμένες βιταμίνες μπορούν να βοηθήσουν στην ταχύτερη ανάπτυξη των μαλλιών, η έλλειψη κάποιων βιταμινών μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια μαλλιών ή στο να γίνουν εύθραυστα και λεπτά. Η κατανάλωση επαρκών ποσοτήτων βιταμινών μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας τους.

Υπάρχουν αρκετές βιταμίνες και θρεπτικά στοιχεία που βοηθούν τα μαλλιά και καταπολεμούν την τριχόπτωση και οι σημαντικότερες περιλαμβάνουν:

Βιταμίνη D

Υπάρχουν αρκετά τρόφιμα τα οποία περιέχουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνης D, όμως οι ακόλουθες τροφές είναι οι σημαντικότερες πηγές της:

ψάρια, όπως ο σολομός ή ο ξιφίας

μανιτάρια

κρόκοι αυγών

εμπλουτισμένος χυμός πορτοκαλιού με βιταμίνη D

εμπλουτισμένο γάλα με βιταμίνη D

Η έκθεση στον ήλιο είναι επίσης απαραίτητη, καθώς με αυτόν τον τρόπο το σώμα παράγει τη βιταμίνη D. Συμπληρώματα βιταμίνης D είναι διαθέσιμα στην αγορά, όμως πρέπει πάντα να συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας πριν λάβουμε οποιαδήποτε βιταμίνη. Τα συμπληρώματα βιταμίνης D βέβαια είναι σχετικά ασφαλή και η τοξικότητα εξαιρετικά σπάνια. Ωστόσο, η λήψη της σε πολύ υψηλές δόσεις μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα. Η λήψη βιταμίνης D μαζί με ένα γεύμα που περιέχει λίπος βελτιώνει την απορρόφησή της.

Βιταμίνη Β12

Μελέτες έχουν δείξει ότι η βιταμίνη Β12 μπορεί να συμβάλει στην υγεία των μαλλιών. Ωστόσο, αρκετές έρευνες δεν έχουν βρει στοιχεία ότι μπορεί να βοηθήσει κατά της τριχόπτωσης. Η λήψη αρκετής βιταμίνης Β12 είναι απαραίτητη για τη γενική υγεία. Καλές πηγές της περιλαμβάνουν κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και άλλες ζωικές τροφές. Υπάρχουν επίσης συμπληρώματα. Τα συμπτώματα ανεπάρκειας της Β12 περιλαμβάνουν αναιμία και κόπωση.

Βιταμίνη C

Οι ελεύθερες ρίζες μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη των μαλλιών, προκαλώντας πρόωρη γήρανση. Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βοηθά στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών. Επιπλέον, το σώμα χρειάζεται τη βιταμίνη C για να δημιουργήσει μια πρωτεΐνη γνωστή ως κολλαγόνο, που βοηθά σημαντικά στην υγεία των μαλλιών. Η βιταμίνη C βοηθά επίσης το σώμα να απορροφήσει τον σίδηρο, ένα μέταλλο απαραίτητο για την ανάπτυξη της τριχοφυΐας.

Οι φράουλες, οι πιπεριές, τα γκουάβα και τα εσπεριδοειδή είναι καλές πηγές βιταμίνης C.

Βιταμίνη Ε

Όπως και η βιταμίνη C, έτσι και η βιταμίνη Ε είναι ένα αντιοξειδωτικό που μπορεί να αποτρέψει το οξειδωτικό στρες. Μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με τριχόπτωση παρουσίασαν αύξηση 34,5% στην ανάπτυξη των μαλλιών τους έπειτα από τη λήψη της βιταμίνης για οκτώ μήνες.

Οι ηλιόσποροι, τα αμύγδαλα, το σπανάκι και το αβοκάντο είναι καλές πηγές βιταμίνης Ε.

Σίδηρος

Ο σίδηρος βοηθά τα ερυθρά αιμοσφαίρια να μεταφέρουν οξυγόνο στα κύτταρα. Είναι ένα σημαντικό μέταλλο για πολλές λειτουργίες του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των μαλλιών. Η έλλειψη σιδήρου προκαλεί αναιμία, που είναι και η κύρια αιτία της τριχόπτωσης. Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο είναι τα μύδια, τα στρείδια, τα αυγά, το κόκκινο κρέας, το σπανάκι και οι φακές.

Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ιστών και των μαλλιών. Η τριχόπτωση είναι ένα σύνηθες σύμπτωμα ανεπάρκειας ψευδαργύρου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ανέκδοτες αναφορές που συσχετίζουν την υψηλή λήψη ψευδάργυρου με την απώλεια των μαλλιών. Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο περιλαμβάνουν στρείδια, βόειο κρέας, σπανάκι, σπόρους κολοκύθας και φακές.

Πρωτεΐνες

Τα μαλλιά «γεννιούνται» σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις πρωτεΐνες, καθώς η κατανάλωσή τους είναι σημαντική για την ανάπτυξη των μαλλιών. Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι η ανεπάρκειά τους μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια τριχών. Ωστόσο, η ανεπάρκεια πρωτεϊνών είναι εξαιρετικά σπάνια στις δυτικές χώρες.

Οι βιταμίνες μπορούν να χαρίσουν υγιή και δυνατά μαλλιά, όμως η λήψη τους πρέπει να γίνεται πάντοτε με μέτρο και τις οδηγίες του γιατρού.