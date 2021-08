Συντριβή αεροσκάφους στη Μόσχα: Υπάρχουν νεκροί

Ένα πρότυπο του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους Ιλιούσιν Il-112V με τρεις επιβαίνοντες συνετρίβη στη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης στην περιοχή της Μόσχας σήμερα, ανακοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρία United Aircraft Corporation.

Δεν ήταν σαφές από την ανακοίνωση της εταιρίας αν υπάρχουν απώλειες από τη συντριβή του αεροσκάφους. Ωστόσο το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, ότι τα μέλη του πληρώματος φέρεται να έχουν σκοτωθεί. Βίντεο της συντριβής που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει πως το αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλό ύψος με ένα από τα φτερά του να φλέγεται προτού κάνει απότομη στροφή και συντριβεί στο έδαφος.

#Russia:A Russian military transport aircraft (Il-112V) crashed in the Moscow region, the UAC reported.

It all happened during the landing approach in Kubinka. The fate of the crew is still unknown. pic.twitter.com/UUHjQsBiGT

