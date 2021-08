Καμπούλ αεροδρόμιο – Ταλιμπάν: Εκατοντάδες Αφγανοί στοιβαγμένοι στο αεροπλάνο

Δεν έχουν τέλος οι εικόνες χάους από το αεροδρόμιο της Καμπούλ με ανθρώπους σε απόγνωση να κάνουν τα πάντα προκειμένου να καταφέρουν να μπουν σε ένα αεροσκάφος και να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν, μετά την άνοδο των Ταλιμπάν. Στρατιωτικά αεροσκάφη που εκκενώνουν διπλωμάτες και πολίτες από το Αφγανιστάν άρχισαν να απογειώνονται σήμερα το πρωί, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας δυτικής χώρας.

Ο διάδρομος, τον οποίο είχαν καταλάβει χθες Δευτέρα χιλιάδες απελπισμένοι Αφγανοί που ήθελαν απεγνωσμένα να φύγουν από την πρωτεύουσα μετά την κατάληψή της από τους Ταλιμπάν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς το πλήθος απομακρύνθηκε, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Άνθρωποι να κρέμονται από τις φυσούνες των αεροπλάνων, να σκαρφαλώνουν πάνω σε πολεμικά αεροσκάφη που είναι έτοιμα να απογειωθούν, ακόμα και βίντεο που φέρεται να δείχνουν ανθρώπους να πέφτουν από αεροπλάνα που βρίσκονται στον αέρα. Τώρα έρχεται στο φως μία εικόνα από το εσωτερικό αεροπλάνου με περίπου 600 Αφγανούς πολίτες στοιβαγμένους ο ένας πάνω στον άλλο, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως για τους ανθρώπους αυτούς η φυγή από το Αφγανιστάν είναι μονόδρομος για τη σωτηρίας τους.

Last RT: Photo appears to first be posted on the amn/nco/scno FB page that regularly posts info/photos from Airmen. https://t.co/LdUUoQKhPB pic.twitter.com/ySbyOZaVXm

Σύμφωνα με τη New York Post, εκατοντάδες Αφγανοί που αγωνιούσαν για τη ζωή τους μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν έτρεξαν προς τη μισοκατεβασμένη ράμπα του C-17 Globemaster III και μπήκαν μέσα στο μεγάλο διαμέρισμα φορτίου του αεροσκάφους. Το πλήρωμα του φορτηγού αεροσκάφους αποφάσισε να επιτρέψει στους πρόσφυγες να παραμείνουν και το αεροσκάφος απογειώθηκε με ασφάλεια με προορισμό το Κατάρ.

Μεταγωγικό αεροσκάφος A400M της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκε στην Καμπούλ για να συνεχιστεί η επιχείρηση εκκένωσης Γερμανών πολιτών και Αφγανών υπαλλήλων γερμανικών κρατικών θεσμών, μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Εξαιτίας του χάους που επικρατούσε χθες στο αεροδρόμιο, η άφιξή του καθυστέρησε.

AH64s combat helicopters opening the way to allow USAF C-17's take off in the middle of over crowded runway 😱🙈 Kabul Airport Chaos pic.twitter.com/6Jlm8Z5IQT

Εκατοντάδες Αφγανοί, που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να φύγουν από τη χώρα, κατέκλυσαν τον διάδρομο και ορισμένοι προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά αεροσκάφη προτού απωθηθούν. Μερικοί γραπώθηκαν από τους τροχούς αεροσκαφών που απογειώνονταν – βρήκαν τραγικό θάνατο πέφτοντας από ύψος εκατοντάδων μέτρων μερικά λεπτά αργότερα. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως Πεζοναύτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άνδρες που κράδαιναν όπλα εν μέσω του πλήθους.

Το γερμανικό μεταγωγικό έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για πέντε ώρες· τα καύσιμα στις δεξαμενές του είχαν σχεδόν εξαντληθεί όταν του δόθηκε άδεια να προσγειωθεί, σημείωσαν οι πηγές του dpa.

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.

Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.https://t.co/pAgoGW7tos pic.twitter.com/4YGQd2iEzk

— The New York Times (@nytimes) August 16, 2021