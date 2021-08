Καμπούλ – Αφγανιστάν τώρα: Χάος στο αεροδρόμιο, πυρά Αμερικανών

Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί στους οποίους ανατέθηκε η φρούρηση του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ πυροβόλησαν στον αέρα σήμερα το πρωί για να απωθήσουν χιλιάδες Αφγανούς που είχαν μπει στον διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων. Οι πολίτες στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από το κίνημα των Ταλιμπάν, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. Ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί είναι εικόνες που κυκλοφορούν, με ανθρώπους να κρέμονται από τα αεροπλάνα σε μία απελπισμένη προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Several Afghans seems to have been killed or wounded in the Kabul airport @Nrg8000 verified that the footage was from the airport but we don’t know about the circumstances

US military acknowledged of shooting in the air to disperse the crowds

pic.twitter.com/NJb7qT5puE

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021