Ταλιμπάν Αφγανιστάν – τώρα: Απειλείται η Καμπούλ – Εικόνες χάους και απελπησίας

Όσο περνά η ώρα χάνεται κάθε ελπίδα για το Αφγανιστάν, αφού οι ταλιμπάν δρουν με ταχύτατους ρυθμούς και “χτυπούν” τη χώρα ανεπανόρθωτα. Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε πως οι Ταλιμπάν ήδη άρχισαν να εισβάλουν από όλες τις πλευρές στην πρωτεύουσα. Από το πρωί συναντάμε πρωτοφανείς εικόνες τραγωδίας στην Καμπούλ. Πλήθος κόσμου έχει σχηματιστεί τεράστιες ουρές έξω από τράπεζες.

Χιλιάδες πολίτες βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ έτοιμοι να εγκαταλείωουν τη χώρα με ουρές κόσμου να βρίσκονται έξω από το ένα και μοναδικό εκδοτήριο διαβατηρίων στην πόλη στην προσθπάθειά τους να εξασφαλίσουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Ο τρόμος και ο πανικός σκέπασε την Καμπούλ είναι την ίδια ώρα που οι Ταλιμπάν προελαύνουν προς την πρωτεύουσα μετά από μια καταστροφική, πολύμηνη στρατιωτική επίθεση κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του Αφγανιστάν.

The Taliban race closer to a complete military takeover of Afghanistan after capturing more major cities, leaving only the isolated capital Kabul for them to conquer https://t.co/mXdrJ2qCLO pic.twitter.com/9cVxIhQVWm

Μέσα σε λιγότερες από δέκα μέρες, οι Ταλιμπάν έχουν πάρει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του Αφγανιστάν και κατάφεραν να φτάσουν στην Καμπούλ, που έχουν περικυκλώσει από όλες τις πλευρές. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να απομακρύνουν διπλωμάτες από την πρεσβεία τους στην Καμπούλ. «Έχουμε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που φεύγει τώρα καθώς μιλάμε, η πλειονότητα του προσωπικού είναι έτοιμη να φύγει… η πρεσβεία εξακολουθεί να λειτουργεί», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Νωρίτερα το πρωί, οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την πόλη στρατηγικής σημασίας Τζαλαλάμπαντ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, χωρίς μάχη, θέτοντας πλέον υπό τον έλεγχό τους το τμήμα του οδικού δικτύου που συνδέει το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, δήλωσαν αξιωματούχοι και κάτοικοι. «Δεν βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες αυτή τη στιγμή στη Τζαλαλάμπαντ, διότι ο κυβερνήτης παραδόθηκε στους Ταλιμπάν», δήλωσε Αφγανός αξιωματούχος στην πόλη, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Η παράδοση «ήταν ο μοναδικός τρόπος για να σωθούν οι ζωές αμάχων», πρόσθεσε.

Taliban inside Jalalabad. Reports are that gov’t officials in many of these capitals struck deals with the Taliban weeks ago, which is why many are falling without resistance.

«Ξυπνήσαμε το πρωί με τα λάβαρα των Ταλιμπάν παντού στην πόλη. Έχουν μπει στην πόλη. Μπήκαν χωρίς μάχη», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχμαντ Ουάλι, κάτοικος της Τζαλαλάμπαντ.

Fall of #Jalalabad, the capital of Nangarhar province and the 6th largest city of Afghanistan, this morning.

Torkham border crossing point and International highway took over by the #Taliban. pic.twitter.com/gMfdrEG9c3

— Atiq Ur Rehman Sial (@AtiqSial) August 15, 2021