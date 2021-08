Καύσωνας στην Ισπανία: Ρεκόρ θερμοκρασίας με 47,4 βαθμούς Κελσίου

Επιμένει να “ταλανίζει” την Ισπανία ο καύσωνας με νέο ρεκόρ θερμοκαρσίας 47,4 βαθμών Κελσίου στο Μοντόρο, στην επαρχία Κόρδοβα (νότια), σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET). «Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην Ισπανία» δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της AEMET, Ρουμπέν ντελ Κάμπο, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για προσωρινά δεδομένα που θα πρέπει να επικυρωθούν τις επόμενες ημέρες.

Η θερμοκρασία αυτή, η οποία καταγράφηκε χθες στις 17.00 τοπική ώρα, είναι υψηλότερη από το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε σημειωθεί στις 13 Ιουλίου του 2017 στην ίδια περιοχή. Λίγο μετά, ο υδράργυρος έφθασε τους 46,9 βαθμούς στο αεροδρόμιο της Κόρδοβας. Το κύμα καύσωνα συνεχίζεται σήμερα στην Ισπανία με τα θερμόμετρα να δείχνουν πάνω από 45 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Over 100 dead after torrential rains and landslides in Japan, there is the scorching sun in Italy and the worst of the European heat wave expected in Spain today. #ClimateCrisis . The writting is on the wall. #COP26#GoGreenUg #wildfires pic.twitter.com/H4M07UHWgH

— Joseph Masembe (@JosephMasembe1) August 14, 2021