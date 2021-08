Αφγανιστάν – πάπας Φραγκίσκος: “Να βρεθούν λύσεις στο τραπέζι του διαλόγου”

Την ανησυχία του για την πρωτοφανή δίνη στην οποία βυθίστηκε το Αφγανιστάν, με πιο πρόσφατη εξέλιξη την κατάληψη της Καμπούλ νωρίτερα από τους ταλιμπάν, εξέφρασε νωρίτερα ο πάπας Φραγκίσκος απευθλυνοντας ιδιαίτερη έκκληση για «διάλογο» με στόχο την επίλυση της κρίσης.

«Συμμερίζομαι την ομόφωνη ανησυχία σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν», δήλωσε ο ποντίφικας, κατά τη διάρκειας της παραδοσιακής δημόσιας προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, απευθύνοντας έκκληση ο κόσμος να προσευχηθεί «προκειμένου να σταματήσει η βοή των όπλων και να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις στο τραπέζι του διαλόγου».

«Μονάχα με αυτόν τον τρόπο ο πληθυσμός που έχει μαρτυρήσει σε αυτήν τη χώρα, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να ζήσουν ειρηνικά και με ασφάλεια, με πλήρη κι αμοιβαίο σεβασμό», συμπλήρωσε.

