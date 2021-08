Πλίμουθ μακελειό – θύματα: Βίντεο – σοκ δείχνει τον δράστη την ώρα του αμόκ

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τον μακελάρη του Πλίμουθ, τον 22χρονο Jake Davison να διασχίζει έναν τοπικό δρόμο της επαρχιακής πόλης στη νοτιοδυτική Αγγλία, κρατώντας μια μακρύκανη, επαναληπτική καραμπίνα, κατά τη διάρκεια του δολοφονικού του αμόκ που είχε ως συνέπεια το θάνατο συνολικά πέντε ανθρώπων, ανάμεσα τους τη μητέρα του και ένα κοριτσάκι μόλις τριών χρονών μαζί με τον θετό της πατέρα, πριν ο ίδιος ο δράστης αυτοκτονήσει. Το βίντεο είναι από κάμερα ασφαλείας και από την Παρασκευή το βράδυ κάνει τον γύρο του κόσμου, μέσω των ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων.

CCTV footage has emerged that appears to show Plymouth shooter Jake Davison crossing a road with what is believed to be a gun in his hand in the middle of his killing spree which left five people deadhttps://t.co/jnbOKcO8Xm pic.twitter.com/lElKkRzs8O — ITV News (@itvnews) August 13, 2021

Την Παρασκευή το βράδυ κάτοικοι του Πλίμουθ συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης με αναμμένα κεριά στα χέρια ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας, που χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη που έχει συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τα 10 τελευταία χρόνια και δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Ξεκινώντας το δολοφονικό του αμόκ ο 22χρονος σκότωσε πρώτα τη μητέρα του Μαξίν, 51 χρονών.

Ο μακελάρης δεν σταμάτησε όμως εκεί. Βγήκε στο δρόμο και συνέχισε το μπαράζ δολοφονιών εκτελώντας την τρίχρονη Σόφι Μάρτιν και τον 43χρονο θετό της πατέρα της Λη, που τους συνάντησε τυχαία στο δρόμο, έξω από έναν παιδότοπο. Στη συνέχεια ο Davison μπήκε μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο και εκεί εκτέλεσε αρχικά τον 59χρονο Στίβεν Ουάσιγκτον, που είχε βγάλει τα σκυλιά του βόλτα, και στη συνέχεια την 66χρονη Κέιτ Σέπαρντ, έξω από κομμωτήριο.

A large crowd gathered at a vigil following the fatal shootings in Plymouth. People laid flowers and held candles in North Down Crescent Park in Keyham to remember those who were killed in the attackhttps://t.co/3AxevKM6I8 pic.twitter.com/LO8BANC7bh — ITV News (@itvnews) August 13, 2021

Η αστυνομία είχε ανανεώσει την άδεια οπλοφορίας στον μακελάρη

Εν τω μεταξύ νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος ήταν ο δράστης και πως είχε καταφέρει να κατέχει άδεια οπλοφορίας παρά την ασταθή ψυχολογική του κατάσταση, έρχονται στο “φως” της δημοσιότητας. Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα “Guardian” οι τοπικές αστυνομικές αρχές στο Πλύμουθ είχαν ανανεώσει την άδεια οπλοφορίας για αεροβόλο πιστόλι στον Davison, τον περασμένο Απρίλιο, παρά το γεγονός ότι αυτή του είχε αφαιρεθεί λίγους μήνες νωρίτερα, μετά από έναν άγριο τσακωμό που είχε ο 22χρονος με δύο άλλους νεαρούς. Παρόλ΄αυτά , όπως προκύπτει απο την έρευνα του Guardian η άδεια οπλοφορίας επιστράφηκε στον μακελάρη όταν αυτός ολοκλήρωσε επιτυχώς ένα ομαδικό πρόγραμμα σεμιναρίων διαχείρισης θυμού.

I don’t want to give publicity to the murderer in #Plymouth last night. Instead, I’d prefer we remember the names of the victims: Maxine Davison

3 year-old Sophie Martyn

Lee Martyn

Stephen Washington

Kate Shepherd RIP 💔

So very sad#incels pic.twitter.com/6FtDLSnXzm — 🇫​🇺​🇱​🇱​ 🇵​🇴​🇼​🇪​🇷​ᵀᴹ (@tyngyd) August 13, 2021

Η μητέρα του 22χρονου, ανησυχούσε για την ασταθή ψυχολογική κατάστασή του

Όμως, τα ερωτηματικά σχετικά με το κατά πόσο οι αρχές θα μπορούσαν να έχουν σταματήσει νωρίτερα τον 22χρονο πληθαίνουν, αφού νεώτερα στοιχεία έδειξαν ότι και η μητέρα του, την οποία ο Davison σκότωσε πρώτη μέσα στο σπίτι τους, προτού βγει στο δρόμο και αρχίσει να πυροβολεί ανυποψίαστους περαστικούς, είχε απευθυνθεί στο τοπικό νοσοκομείο αναφέροντας ότι ο γιος της αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και έχρηζε ψυχιατρικής παρακολούθησης.

Όμως, από το νοσοκομείο της απάντησαν πως εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και του ελλειπούς προσωπικού όλα τα υπόλοιπα τακτικά ιατρεία έχουν διακοπεί. Ο 22χρονος από τον προηγούμενο Απρίλιο απασχολείτο ως μαθητευόμενος σε μια τοπική εταιρεία σεκιούριτι. Παράλληλα ήταν ενεργός και στο “σκοτεινό διαδίκτυο”, καθώς και μέλος μιας οργάνωσης ¨σεξουαλικά μη ενεργών ατόμων” οι οποίοι νιώθουν μειονεκτικά ως προς το κατά πόσο είναι ελκυστικοί απέναντι στο αντίθετο φύλο αναπτύσσοντας μια έντονα αντικοινωνική – και πολλές φορές επιθετική – συμπεριφορά.

Με πληροφορίες από τον guardian.co.uk, itvenews.com