Πλίμουθ μακελειό – θύματα: Νεκρό ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών

Ένα κοριτσάκι τριών ετών συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση χθες το απόγευμα στο Πλίμουθ στη νοτιοδυτική Αγγλία, ο δράστης της οποίας αυτοκτόνησε. Σκοτώθηκαν επίσης δύο γυναίκες ηλικίας 51 και 66 ετών και δύο άνδρες 43 και 59 ετών, συμπλήρωσε η αστυνομία της Κορνουάλης, ενώ δύο τραυματίες νοσηλεύονται, ωστόσο τα τραύματά τους δεν θεωρούνται σοβαρά. «Δύο άνδρες και δυο γυναίκες σκοτώθηκαν επιτόπου», διευκρίνισε η αστυνομία τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, έπειτα από ώρες αβεβαιότητας γύρω από το συμβάν. «Άλλος ένας άνδρας, που θεωρούμε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης, επίσης σκοτώθηκε επιτόπου».

